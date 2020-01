Sprzedaż CDA wzrosła wstępnie o 53% r: r i wyniosła ok. 42,9 mln zł w 2019 roku



Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Sprzedaż w całym 2019 r. wyniosła ok. 42,9 mln zł, tj. wzrosła o 53% r/r, zaś w samym IV kw. ub.r. zwiększyła się o ok. 32% r/r do 12,3 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Sprzedaż w całym 2019 r. wyniosła ok. 42,9 mln zł, co stanowi 53-proc. wzrost wobec 2018 r. Zarząd spółki zaznacza, że powyższe wyniki stanowią wstępny szacunek i mogą nieznacznie odbiegać od ostatecznych wartości, które zostaną przedstawione w raporcie okresowym" - czytamy w komunikacie.

Na koniec grudnia 2019 r. liczba subskrybentów CDA Premium wyniosła 231,7 tys., co oznacza wzrost o 34,8% r/r, podano także.

CDA S.A. to operator serwisu VoD cda.pl. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

(ISBnews)