"Mamy już blisko 2 tys. umów firm z II fali PPK (z instytucjami finansowymi. Czyli 10 proc. już zapisanych)" - napisał Marczuk na Twitterze.

Firm, które w "drugim rzucie" przystępują do PPK (zatrudniają od 50 do 249 osób) jest ok. 20 tys., zatrudniają one razem ok. 2 mln pracowników. Zapisy w ramach drugiej tury trwają od 1 stycznia br. Firmy mają na to czas do 24 kwietnia br.

Resort finansów oceniał niedawno, że partycypacja w PPK w średnich firmach, zatrudniających co najmniej 50 osób, wyniesie 35-45 proc.

W grudniu 2019 r. prezes PFR Paweł Borys informował o poziomie partycypacji w PPK po pierwszej fazie wdrażania programu, obejmującej blisko 4 tys. największych firm. Szacunkowa partycypacja w firmach zatrudniających powyżej 250 pracowników wynosi 39 proc.

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która wprowadza dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Od 1 lipca 2019 roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób, a potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system jest wprowadzany w coraz mniejszych firmach.

Do PPK są automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do PPK na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować lub przystąpić do PPK.

Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wynoszą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które płaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika ma wpłacać pracodawca.

Dopłata z państwowego Funduszu Pracy wynosi 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku, pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. (PAP)

autor: Michał Boroń