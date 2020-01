Źródło: PAP

Chiny wygrają walkę z „demonem” epidemii koronawirusa, jest to obecnie nasze najważniejsze zadanie – powiedział we wtorek przywódca ChRL Xi Jinping odwiedzającemu Pekin szefowi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedrosowi Adhanomowi Ghebreyesusowi.