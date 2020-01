Minister zdrowia: Koronawirus prędzej czy później dotrze do Polski, to nic nadzwyczajnego

Źródło: PAP

Koronawirus prędzej czy później dotrze do Polski i to nie będzie nic nadzwyczajnego, jesteśmy na to przygotowani - powiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski.