Adamczyk na KRK: Kolej w Polsce miała 335 mln pasażerów w 2019 r.



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły do 335 mln osób w 2019 r. wobec 310 mln rok wcześniej i 280 mln w 2015 r., poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Nie przypuszczałem, że 2019 r. będzie tak dobry w Polsce na kolei, najlepszy od wielu lat; to na pewno najlepszy wynik od 1989 r. Polska kolej jest tym obszarem, gdzie widać bardzo wyraźnie dobrą zmianę. Miała 335 mln pasażerów w 2019 r. wobec 280 mln w 2015. To historyczny wynik" - powiedział Adamczyk podczas otwarcia II Kongresu Rozwoju Kolei (KRK). Agencja ISBnews jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Podkreślił, że ten rekordowy wynik został osiągnięty przy również rekordowej skali prac inwestycyjnych na torach, prowadzonych "pod ruchem".

"Zeszły rok minął pod znakiem przywracania kolei tam, gdzie jej nie było, np. do Lubina, który był drugim największym miastem w Polsce, gdzie kolej nie docierała. Pociągi wróciły też do Bielawy, czy na linię Leszno - Głogów. Będzie ich [takich miast] więcej, bo rząd PiS przyjął program Kolej+. Ten program przekłada się na akty prawne, ustawę, która jest w procesie legislacyjnym i niebawem - mamy nadzieję - otrzyma akceptację prezydenta" - kontynuował Adamczyk podczas swojego wystąpienia.

Wskazał także, że 2019 r. był też rekordowy pod względem zwiększania środków dostępnych na kolejowe inwestycje - o 16,5 mld zł: 10 dodatkowych mld zł zasiliło Krajowy Program Kolejowy, a Kolej+ gwarantuje kolejne 6,5 mld zł, przypomniał minister.

"Podtrzymuję, że z końcem 2023 r. pojedziemy w Polsce pierwszą koleją dużych prędkości. Centralna Magistrala Kolejowa zostanie przystosowana do 250 km/h" - powiedział także szef resortu.

Według niego, trzy priorytety dla kolei w Polsce to: koleje dużych prędkości, walka z wykluczeniem komunikacyjnym i ekologia, zakończył w wystąpieniu.

W 2018 r. kolejowe przewozy pasażerskie w Polsce wzrosły do 310,3 mln osób, czyli o 6,7 mln r/r, jak podał wcześniej Urząd Transportu Kolejowego. Praca przewozowa wzrosła w 2018 r. o 3,6% r/r, do 21,05 mld pasażerokilometrów.

