Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - MLP Group uchwaliło emisję do 30 tys. obligacji serii o łącznej wartości emisyjnej do 30 mln euro w ramach oferty publicznej, podała spółka.



"Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 19 lutego 2020 roku. Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę. Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone. Cel emisji obligacji nie został określony. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 19 lutego 2025 r. z możliwością wcześniejszego wykupu" – czytamy w komunikacie.



Spółka będzie ubiegać się o rejestrację obligacji w depozycie papierów wartościowych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW, podano także.



MLP Group jest deweloperem powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 141,5 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)