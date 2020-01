Develia sprzedała biurowiec Wola Center za ok. 435 mln zł



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Develia sfinalizowała sprzedaż warszawskiego biurowca Wola Center za 101,9 mln euro netto (ok. 435 mln zł), podała spółka. Nabywcą liczącego 33,3 tys. m2 budynku jest fundusz Hines European Value Fund.

"Sprzedaż biurowca Wola Center jest konsekwencją naszej strategii w segmencie komercyjnym polegającej na budowaniu, komercjalizowaniu i sprzedaży inwestycji. Do końca roku planujemy zbycie jeszcze jednego budynku - Wola Retro. Zakładamy rozpoczynanie przynajmniej jednej inwestycji komercyjnej rocznie. W 2020 r. będzie to projekt Kolejowa we Wrocławiu, który obecnie jest na etapie uzyskiwania pozwoleń administracyjnych" - powiedział p.o. prezesa Develii Michał Hulbój, cytowany w komunikacie.

Wola Center została wybudowana w 2013 r. Budynek składa się z 31,3 tys. m2 powierzchni biurowej i 2 tys. m2 powierzchni usługowej, jest w pełni skomercjalizowany, podano również.

Z części kwoty otrzymanej od kupującego zostanie spłacony kredyt zaciągnięty na budowę tego projektu w wysokości 45,2 mln euro. Pozostałe 56,7 mln euro trafią do spółki.

Po sfinalizowaniu transakcji w portfelu nieruchomości komercyjnych Develii znajdują się: Arkady Wrocławskie, Sky Tower i Wola Retro, przypomniano.

Develia - dawniej LC Corp - kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)