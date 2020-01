CCC zakłada średnioroczny capex 150-200 mln zł w strategii na lata 2020-2022



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - CCC zakłada średnio 150-200 mln zł nakładów inwestycyjnych rocznie w przyjętej strategii grupy kapitałowej na lata 2020-2022 "GO.22", podała spółka. Grupa planuje kontynuować rozwój wielokanałowej sprzedaży obuwia i dostosowywać ofertę do rynków, kanałów i formatów sprzedaży. Skupi się na umacnianiu podstawowych 5-6 marek (m.in. Lasocki, Gino Rossi, Sprandi).

"W horyzoncie strategii, grupa planuje w sposób organiczny kontynuować rozwijanie wielokanałowej sprzedaży obuwia, dostarczając ofertę produktową dopasowaną do zróżnicowanych rynków, kanałów i formatów sprzedaży. Działania grupy będą w tym zakresie odpowiadać na kształtujące się na rynku handlu trendy (m. in. rosnącą mobilność klientów, popularyzację tzw. oferty fashion, zmiany pogodowe i inne)" - czytamy w komunikacie.

Jednym z filarów strategii ma być stabilność finansowa, rozumiana jako realizacja polityki finansowej nakierowanej na bezpieczeństwo grupy poprzez obniżenie zadłużenia za sprawą wzrostu rentowności operacyjnej. Grupa będzie też dążyć do zwiększenia efektywności wykorzystania kapitału obrotowego poprzez poprawę cyklu konwersji gotówki, aby w horyzoncie strategii wynosił mniej niż 100 dni.

"Celem grupy jest, aby nakłady inwestycyjne w latach 2020-2022 stanowiły średnio rocznie 150-200 mln zł, wobec 700 mln zł w 2019 roku" - czytamy dalej.

Pozostałe filary strategii to:

- Omnichannel: uzupełniające się kanały dotarcia do klientów (m. in. sklepy stacjonarne, sklepy hybrydowe, platformy internetowe, aplikacje mobilne, skanery esize.me, itd.);

- Produkt - tj. kontynuacja rozwoju produktu ukierunkowanego na potrzeby klienta. Zgodnie z przyjętymi w ramach strategii kierunkami zmian, grupa skupi się na umacnianiu podstawowych 5-6 marek (m.in. Lasocki, Gino Rossi, Sprandi), podnoszeniu jakości produktów, rozbudowie tzw. oferty fashion, szerszej ofercie e-commerce only, czy rozbudowie innych kategorii (np. akcesoria);

- Sprawność i efektywność, m.in. dzięki wdrożeniu nowych narzędzi i optymalizacji procesów w obszarach takich jak logistyka czy finanse, a także umacnianiu kultury organizacyjnej. Nakierowanie wszystkich działań Grupy na klienta umożliwi m.in. budowanie dopasowanej oferty z uwzględnieniem segmentacji, efektywną politykę promocyjną, przyspieszenie rotacji zapasów, terminową alokację. Nowe narzędzia usprawniające nadzór finansowy (SAP, FI, SAC, BI) oraz funkcjonowanie nowego centrum usług wspólnych ułatwią z kolei uzyskanie efektywnej informacji zarządczej i zachowanie jeszcze większej dyscypliny kosztowej;

- Zrównoważony rozwój i minimalizacja wpływu prowadzonej działalności na otoczenie oraz wspiera prośrodowiskowe i prospołeczne aktywności. W najbliższych trzech latach CCC rozwinie ofertę produktów przyjaznych środowisku m.in. wprowadzając większą liczbę ekologicznych linii produktowych, zwiększając udział skór ekologicznych w produkcji i współpracując wyłącznie z dostawcami, którzy podpiszą tzw. Kodeks Postępowania CCC, zawierający zobowiązania środowiskowe i społeczne. Celem jest także obniżenie wskaźników emisji CO2, zużycia energii elektrycznej i wytwarzanych odpadów. Spółka zamierza kontynuować działania w zakresie wsparcia NGO oraz partnerstwo z UNICEF, podano także.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)