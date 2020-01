Ministerstwo Finansów poinformowało w środowym komunikacie, że Polska proponuje Europie ściślejszą współpracę w zwalczaniu mafii VAT. Z inicjatywy polskiego rządu w resorcie finansów odbyło się spotkanie przedstawicieli administracji podatkowych 21 krajów UE, dotyczące pogłębionej współpracy w zwalczaniu oszustw podatkowych.

"Uczestnicy spotkania zgodzili się co do konieczności pogłębienia dwustronnej współpracy między państwami, w szczególności transferu wiedzy i technologii służącej wykrywaniu mafii VAT" - napisano w komunikacie.

Zgodnie z informacją MF spotkanie to jest kolejnym etapem realizacji programu zacieśniania współpracy między krajami UE dotyczącego poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych. Zainicjował go latem 2019 r. premier Mateusz Morawiecki.

"By skutecznie i całkowicie ograniczyć luki VAT w państwach UE i efektywnie zwalczać międzynarodową przestępczość podatkową, potrzebna jest pogłębiona współpraca pomiędzy państwami UE. Procesy dziejące się na poziomie Unii Europejskiej wymagają uzupełnienia i poszerzenia na szczeblu międzypaństwowym. Jeśli będziemy o tym mówić jednym głosem, nasz wspólny wysiłek przyniesie konkretne i pozytywne efekty, zarówno dla poszczególnych państw, jak i dla całej UE" - powiedział otwierając spotkanie minister Kościński, cytowany w komunikacie MF.

"Pamiętajmy, że stabilne wpływy z podatku VAT są niezwykle ważnym czynnikiem dla budżetu UE. W Polsce, dzięki wielu zmianom i ciężkiej pracy wielu ludzi, już się to udaje, a pieniądze z uszczelniania sytemu podatkowe zasilają m.in. programy prospołeczne” – dodał szef MF.

Rozmowom, jak poinformowano, przewodniczył wiceminister finansów Jan Sarnowski, który przedstawił główne założenia inicjatywy. Składa się ona z pięciu obszarów współpracy administracyjnej w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, nowych technologii oraz informacji podatkowych w dziedzinie VAT.

Według Sarnowskiego kluczem do Europy wolnej od mafii VAT jest dostęp wszystkich państw do najnowszych technologii służących wykrywaniu przestępstw podatkowych. Powstają one nie na szczeblu Unii Europejskiej, a w poszczególnych państwach – we Francji, w Hiszpanii, w Chorwacji, a od niedawna również w Polsce.

"Polska chce zachęcić państwa UE do tego, by pomagały sobie nawzajem w ich wdrażaniu. Projekt realizowany we współpracy z doświadczonym partnerem to recepta na to, by urzędnik szybko dostał potrzebne mu narzędzie, a przedsiębiorca – nowoczesną, bezpieczną usługę od administracji" - podkreślił Sarnowski.

Podano, że podczas spotkania przedstawiciele MF zaprezentowali nowatorskie rozwiązania, które przyczyniły się do skutecznego i szybkiego ograniczenia luki VAT w Polsce w ostatnich latach oraz zadeklarowali gotowość do dzielenia się tymi rozwiązaniami z innymi państwami członkowskimi. Polska oferta dotyczy m.in. analiz big data (analizator plików JPK i pionierski w skali Europy analizator przepływów finansowych STIR), monitoringu transportu towarów (SENT) oraz innowacyjnych ścieżek pozyskiwania przez Ministerstwo Finansów nowych technologii, w tym w przez rządowym program GovTech Polska.

"Polska oferta zacieśnienia współpracy administracyjnej spotkała się z zainteresowaniem przedstawicieli państw członkowskich, którzy wyrazili chęć kontynuowania prac nad stworzeniem szybkiej ścieżki wymiany wiedzy i technologii służących efektywnemu zwalczaniu nadużyć związanych z podatkiem VAT w Unii Europejskiej" - podsumowano. (PAP)

Autor: Marcin Musiał