`CCC podtrzymuje politykę dywidendową po przyjęciu strategii na lata 2020-2022



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - CCC zakłada utrzymanie dotychczasowej polityki wypłaty dywidendy, poinformował prezes Marcin Czyczerski po prezentacji strategii spółki na lata 2020-2022.

"Jeśli chodzi o dywidendę, niezmiennie utrzymujemy tę politykę, jaką mamy" - powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

Celem strategii jest m.in. powrót do rentowności i marży EBIT na poziomie 8,5-9,5% oraz marży netto na poziomie 7-8%. Grupa chce także do 2022 roku obniżyć wskaźnik długu netto do EBITDA z 2,9 (na koniec 2019) do poziomu 0-1x.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)