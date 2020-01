Medicalgorithmics pozyskał 13,2 mln zł z emisji akcji serii G



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Medicalgorithmics zawarł z inwestorami umowy objęcia 721 303 akcji serii G po cenie 18,25 zł za sztukę, podała spółka. Środki przeznaczone zostaną na dalszą realizację procesu zmiany modelu biznesowego w USA oraz rozwój sprzedaży międzynarodowej i technologii.

"Pozyskaliśmy środki, które pozwolą nam skoncentrować się na kontynuacji ekspansji w USA i na innych rynkach zagranicznych oraz rozwoju naszego portfolio produktów. Do końca tego roku chcemy mieć w zasięgu ponad 90% ubezpieczonych w USA, istotnie zwiększyć przychody z innych rynków zagranicznych oraz wprowadzić na rynek 2 nowe urządzenia i rozszerzyć portfolio oferowanych procedur medycznych w USA o usługę 'extended Holter'. Naszym celem jest także osiągnięcie pułapu 10 000 wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną - MediLynx - na terenie USA miesięcznie do końca 2020 roku. Wierzymy, że jest to cel osiągalny, bazując na tempie dokonywanych zmian biznesowych, liczbie kontraktowanych klientów oraz obserwowanej liczbie rozpoczynanych sesji monitoringu, która rośnie systematycznie od sierpnia ub.r." - powiedział prezes Medicalgorithmics Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

Doradcami Medicalgorithmics przy ofercie akcji serii G byli Santander Bank Polska, działający przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Biuro Maklerskie, który pełnił funkcję wyłącznego globalnego koordynatora i prowadzącego księgę popytu oraz CC Group sp. z o.o., który pełnił funkcję doradcy finansowego spółki.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)