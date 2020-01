Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował ułatwienia, dzięki którym lekarze i asystenci medyczni szybciej wystawią e-ZLA.

Rzecznik ZUS wyjaśnił, że w nowym kreatorze potrzebne są tylko dwa kroki, aby utworzyć elektroniczne zwolnienie lekarskie. Po zalogowaniu do PUE ZUS lekarz bądź jego asystent medyczny może wybrać starą lub nową wersję kreatora. ZUS zachęca do sprawdzenia nowego kreatora, w którym wykonuje się mniej czynności, żeby wystawić e-ZLA.

Żebrowski podkreślił, że na PUE ZUS są też inne nowe funkcje, które ułatwią i przyspieszą pracę. Teraz lekarz może zarządzać listą placówek medycznych, dla których jego asystent ma uprawnienia do wystawiania e-ZLA. Na każdym etapie wprowadzania e-zwolnienia może też zmienić wskazane wcześniej miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych. A jeśli lekarz wpisze nowe miejsce udzielania świadczeń, to automatycznie utworzy się wniosek FZLA (upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich).

Rzecznik zaznaczył, że ZUS wprowadził wszystkie zmiany na podstawie uwag i spostrzeżeń lekarzy, którzy na co dzień wystawiają elektroniczne zwolnienia.

"Zanim Zakład udostępnił nowy kreator, przetestowali go lekarze. Narzędzie otrzymało bardzo dobre oceny. Potrzebę zmian potwierdziły również badania doświadczeń klientów" – wskazał rzecznik ZUS.

W związku z uruchomieniem ostatnich funkcji na PUE ZUS Zakład przygotował także nowe usługi dla aplikacji gabinetowych.

Od 1 grudnia 2018 r. lekarze tylko w szczególnych przypadkach mogą wystawiać papierowe zwolnienia lekarskie, wykorzystując wcześniej przygotowany wydruk z systemu elektronicznego, np. w razie braku prądu lub internetu albo podczas domowych wizyt, gdy nie mają przy sobie żadnego urządzenia mobilnego. W tej sytuacji mają trzy dni na wprowadzenie tego zaświadczenia do systemu elektronicznego.

Lekarze mogą upoważnić tzw. asystentów medycznych do wystawania w swoim imieniu e-zwolnień. Asystent wykonuje jednak tylko w imieniu lekarza techniczne czynności w systemie. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal decyduje lekarz.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec