Unipetrol miał 1 mld zł EBITDA LIFO, 129 mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Unipetrol - czeska spółka z Grupy Orlen - miał 1 mld zł wyniku EBITDA LIFO w 2019 roku wobec 1,45 mld zł rok wcześniej i 129 mln zł zysku netto w porównaniu do 1,41 mld zł rok wcześniej, podał PKN Orlen.

Skonsolidowane przychody Unipetrolu spadły r/r o 1% do 21,58 mld zł, wobec 21,75 mld zł rok wcześniej, a zysk operacyjny EBIT wyniósł 242 mln zł, wobec 798 mln zł rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej Grupy Orlen.

Spółka zastrzegła, że wyniki operacyjne są przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych: 3Q19: (-) 9 mln zł, 4Q19: (-) 22 mln zł/ 4Q18: 748 mln zł, 12M19: (-) 39 mln zł / 12M18: 741 mln zł.

"W ubiegłym roku inwestowaliśmy w budowę nowych instalacji i modernizację istniejących. To oznacza, że nasze rafinerie spełniają już zaostrzone normy środowiskowe, które wejdą w życie w tym roku. Miniony rok był korzystny szczególnie w segmencie detalicznym. Zwiększyliśmy udział sieci Benzina w rynku czeskim i z sukcesem weszliśmy na rynek słowacki" - powiedział prezes Unipetrolu Tomasz Wiatrak, cytowany w komunikacie spółki.

Udział sieci Benzina w czeskim rynku zwiększył się do 24,3% (wg stanu na 31 października 2019 r.).

Grupa Unipetrol przerobiła 7,85 mln ton ropy naftowej w 2019 r., wobec 7,5 mln ton rok wcześniej. Wolumen sprzedaży produktów rafineryjnych wyniósł 6,62 mln ton, a produktów petrochemicznych 1,65 mln ton. Nakłady inwestycyjne wyniosły 6,7 mld CZK.

Punkty gastronomiczne Stop Cafe dostępne są na 306 spośród 416 stacji Benzina (rok wcześniej było ich 270 na 409 stacjach).

Unipetrol jest spółką w 100% zależną od PKN Orlen. Zarządza dwiema czeskimi rafineriami w Litvinovie i Kralupach. W 2019 r. spółka przerobiła 7,85 mln ton ropy.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)