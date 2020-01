Prezydent uczestniczył w konferencji "Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości", zorganizowanej w Stargardzie.

"Technologiczny postęp następuje rzeczywiście ogromnie szybko.(...) Oczywiście internet rzeczy - on już funkcjonuje, on jest już rzeczywistością, działa od jakiegoś czasu, jest coraz bardziej skomplikowany, wiąże ze sobą coraz więcej urządzeń, bo to są komunikujące się ze sobą urządzenia" - powiedział Duda.

Prezydent mówił, że cyfryzacja wykorzystywana jest m.in. w przestrzeni miejskiej, gdzie można sterować światłami komunikacji miejskiej, czy oświetleniem miejskim, a także w ochronie zdrowia.

"Można sobie wyobrazić sklepy, w których inteligentna półka będzie natychmiast informowała, że właśnie został z niej zabrany towar i w tym momencie w magazynie następny towar będzie podawany" – kontynuował.

Jak podkreślał, "tych możliwości jest nieskończona ilość. Myślę, że jakiejś części z nich dzisiaj nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić" – powiedział.

Prezydent zachęcał także do zapoznania się z ofertą, która jest przedstawiana na konferencji. "Zachęcam do wdrażania tego u siebie, przede wszystkim w samorządach, a przedsiębiorców zachęcam do bliższego przyjrzenia się różnym programom, które są oferowane" – dodał.

Inspiracja rozwoju internetu rzeczy powinna wychodzić od administracji publicznej, także samorządów – podkreślał z kolei minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Przekonywał, że rozwój technologii jest istotny dla administracji m.in. dlatego, że zapewnia lepszą obsługę obywatela.

"Chcemy, żeby poprzez te rozwiązania w polskich miastach, w polskich miejscowościach żyło się po prostu wygodniej. Żeby osoby starsze, wykorzystując rozwiązania teleopieki czy telemedycyny, mogły czuć się bezpiecznie, a młodzi ludzie, którzy nie rozstają się dzisiaj ze smartfonem, czuli się w polskich miastach częścią nowoczesnego społeczeństwa" - powiedział. "To się rzeczywiście dzieje" - wskazał.

Minister cyfryzacji podkreślał, że nowoczesne technologie powinny stać się szansą rozwojową, a każdy, kto ma pomysł, dzięki dostępowi do finansowania i danych może osiągnąć sukces.

Stargard jest pierwszym punktem wizyty prezydenta RP na Pomorzu Zachodnim. Przed udziałem w konferencji prezydent złożył kwiaty pod pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 2010 r. Odwiedzi także Nowe Czarnowo i Pyrzyce.

Współorganizatorem Konferencji są: Ministerstwo Cyfryzacji, Polski Fundusz Rozwoju oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Celem cyklu konferencji regionalnych, które odbędą się w różnych miastach, jest wsparcie osób kreatywnych, ludzi chcących budować start-upy, rozwijać istniejące już firmy, rozwinąć sprawdzone działania o komponent innowacyjnych technologii.

Internet Rzeczy (IoT) pozwala na bezpośrednie komunikowanie się online urządzeń i przesyłanie przez nie sobie nawzajem danych. Technologia ta pozwala na ciągłe śledzenie oraz analizowanie pracy maszyn, umożliwiając np. działanie samochodów autonomicznych, a także zdalne monitorowanie ludzi - dając podstawę np. do rozwoju telemedycyny.

>>> Czytaj też: Włochy siedzą na bombie? Dług sięgający 135 proc. PKB może jeszcze wzrosnąć