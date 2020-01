Nowy blok energetyczny w Elektrowni Jaworzno III to jedna z największych inwestycji w kraju i największe przedsięwzięcie realizowane obecnie przez grupę Tauron, warte ponad 6 mld zł.

Pierwotnie blok miał zostać uruchomiony do końca ub. roku, jednak w październiku Tauron poinformował o rozszerzeniu zakresu prac przy budowie, przesuwając termin oddania bloku do użytku na koniec stycznia 2020 r. Chodziło m.in. o dodatkową instalację redukcji emisję rtęci oraz przystosowanie bloku do szerszego asortymentu węgla.

W opublikowanej w czwartek aktualizacji informacji dotyczących inwestycji Tauron poinformował, że tego dnia otrzymał od spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) – która buduje blok w Jaworznie o mocy 910 MW – informację o zmianie terminu oddania inwestycji do eksploatacji. Teraz to połowa lutego br.

„Wykonawca Bloku, tj. Konsorcjum RAFAKO S.A. - MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. ("Konsorcjum") poinformował NJGT, że Blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r. Biorąc pod uwagę otrzymaną od Konsorcjum informację, NJGT przeprowadziło wewnętrzną analizę wykonalności harmonogramu budowy Bloku. Uwzględniając dotychczasowy przebieg testów technicznych i ruchu próbnego Bloku, NJGT ocenia, że oddanie Bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r.” - podał Tauron.

Nowy blok w Jaworznie ma być stabilnym źródłem energii, w którą zaopatrzy nawet 2,5 mln gospodarstw domowych. Będzie to jedna z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. W porównaniu z istniejącymi blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku będzie wyższa o 45 proc., a emisje dwutlenku siarki i tlenków azotu będą niższe o ponad 80 proc., zaś emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o około 31 proc.

Blok w Jaworznie rocznie wytworzy około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej. Nie będzie wymagał składowania odpadów po spalaniu – popiołów, gipsu czy żużlu. Będą one wykorzystane m.in. w przemyśle cementowym i budowlanym. Przewidywany okres eksploatacji nowego bloku to co najmniej 30 lat.(PAP)

autorzy: Krzysztof Konopka, Marek Błoński