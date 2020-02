Wymiana starych kopciuchów postępuje powoli. W tym roku szykują się kolejne ułatwienia, by to przyspieszyć. Jak pokazują doświadczenia programu Czyste Powietrze, około 45 proc. złożonych wniosków dotyczy montażu w domach pieców gazowych. By przyspieszyć przechodzenie na ogrzewanie gazowe PGNiG będzie współpracował z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dysponentem programu Czyste Powietrze.

NFOŚiGW uzyska wgląd do informacji firmy o sieci gazowej. Będzie więc wiadomo, czy w przypadku konkretnej nieruchomości może ona być podłączona do sieci gazowej. To przyspieszy obsługę wniosków. Współpraca może zostać rozszerzona - być może w przyszłości wnioski będzie można składać w ponad 130 oddziałach PGNiG. Szczegóły mają zostać podane na koniec marca - gdzie i kiedy będzie można składać wnioski. Jak zapowiedział Piotr Woźny, prezes NFOŚiGW, są prowadzone starania, by zmienić przepisy i zaliczyć inwestycje z programu Czyste Powietrze do poprawy efektywności energetycznej. To przyniosłoby białe certyfikaty. - Wzorcem dla nas będzie Wielka Brytania, gdzie inwestycje w domy klientów mogły być zaliczane przez przedsiębiorstwa energetyczne jako poprawa efektywności energetycznej - wyjaśnił.

- Mamy 7 milionów odbiorców gazu, z tego jeden milion w domkach jednorodzinnych. Liczymy, że tych odbiorców będzie więcej - powiedział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. - Chcemy silnie wejść w realizację zadań polityki klimatycznej - zapewnił.

Potencjał to 3 mln domów, które mogłyby zostać ogrzane gazem - ocenił Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Prostszy wniosek

O dotacje i pożyczki z programu Czyste Powietrze obiega się już około 120 tys. osób. Do 17 stycznia przyznano dofinansowanie na łączną kwotę blisko 1,5 mld zł. Do tej pory wypłacono 250 mln zł dotacji oraz 30 mln zł pożyczek. Liczba wypłat cały czas wzrasta, ale nie ma się co oszukiwać - jest to nadal mało. Według planów w ciągu 10 lat z programu ma skorzystać 4,5 mln właścicieli domów - czyli rocznie powinny być rozpatrywanych ponad 400 tys. wniosków. Jest cztery razy mniej.

NFOŚiGW od pół roku prowadzi z sektorem bankowym rozmowy. Chodzi o włączenie banków ich do realizacji programu. Na razie, jak dowiedział się portal WysokieNapicie.pl, bliskie temu są dwa banki - Alior Bank i BNP Paribas.

