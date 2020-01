"W związku z ogłoszonym przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO) komunikatem dotyczącym rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV i po konsultacji z Ministerstwem Zdrowia i sztabem działającym przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT podjął decyzję o tymczasowym zawieszeniu rejsów do Pekinu do 9 lutego br. Decyzja ta jest podyktowana szczególną troską o zapewnienie pełnego bezpieczeństwa pasażerom i członkom załogi LOT-u" - podał LOT.

Samolot PLL LOT w piątek wyleci z Warszawy do Pekinu, by przywieźć do Polski załogę LOT-u pozostającą w Chinach oraz pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić - poinformowała w piątek spółka.

"Samolot, który wyleci z Warszawy do Pekinu w piątek (31 stycznia br.) przywiezie do Polski członków załogi LOT-u pozostających w Chinach oraz tych pasażerów z Polski i Unii Europejskiej, którzy zdecydują się wrócić do kraju" - poinformowała w komunikacie spółka.

LOT zapewnił, że jest w stałym kontakcie z przedstawicielami rządu przy organizowaniu dodatkowych rejsów dla Polaków, gdy będzie taka potrzeba.

