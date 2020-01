Asbis ma umowę nabycia 40% udziałów białoruskiego startupu Clevetura LLC



Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Asbis zawarł umowę nabycia 40% udziałów spółki Clevetura LLC z siedzibą w High Tech Park w Mińsku (Białoruś) za łączną kwotę 584 tys. USD, podała spółka. Clevetura LLC to białoruski startup, który zaprojektował oraz wprowadził na rynek w 2019 roku pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Click&Touch opartą na opracowanej i opatentowanej przez siebie technologii Touch on Keys.

Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki własne Asbis.

Technologia ta dodaje do tradycyjnej klawiatury warstwę dotykową, umożliwiając użytkownikowi sterowanie kursorem, klikanie, przewijanie, powiększanie i wykonywanie innych gestów bezpośrednio na powierzchni klawiatury, tym samym cała klawiatura przejmuje funkcje panelu dotykowego (touchpada), wyjaśniono w komunikacie.

"Klawiatury opracowane w technologii wdrożonej przez Clevetura są świetnymi rozwiązaniami dla laptopów lub komputerów stacjonarnych, tabletów, komputerów Mac, iPad, smart TV, ponieważ zastępują tradycyjne touchpady. Technologia Touch on Keys jest uważana za przełomową i powinna odgrywać znaczącą rolę przy projektowaniu oraz produkcji innowacyjnych produktów przyszłości. Marka Prestigio, która należy w 100-proc. do ASBIS Group, jest pierwszą marką, która pozyskała technologię Touch on Keys i wprowadziła na rynek klawiaturę Click&Touch" - czytamy w komunikacie.

Intuicyjna klawiatura Click&Touch została wprowadzona do sprzedaży w IV kwartale 2019 roku i jest dostępna obecnie na Białorusi, na Ukrainie oraz w Rosji. Jak podkreśla Asbis, produkt został bardzo dobrze przyjęty przez rynek, a opinie kilkunastu tysięcy użytkowników przekroczyły oczekiwania. Na przełomie I i II kwartału tego roku klawiatura Prestigio Click&Touch powinna być również dostępna w Polsce i innych krajach europejskich.

Obecnie w firmie Clevetura trwają dalsze prace developerskie nad przygotowaniem nowej generacji klawiatur z technologią Touch On Keys, którą będzie można wykorzystać w laptopach, tabletach, iPadach oraz smart TV, zapowiedziano także.

"Inwestujemy w technologie, które mogą okazać się przełomowe dla światowego rynku. Już teraz, po kilku pierwszych miesiącach sprzedaży Click&Touch widzimy, że rozwiązanie to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony indywidualnych klientów, jak i dużych producentów produktów IT (OEM). Inwestycja ta jest odzwierciedleniem strategicznych przemian w ASBIS, który podąża nie tylko w kierunku dystrybucji produktów IT, ale również planuje zostać twórcą i producentem innowacyjnych technologii IT. W tym widzimy naszą przyszłość" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący Rady Dyrektorów Asbis Enterprises Plc Sergiej Kostewicz, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,07 mld USD w 2018 r.

(ISBnews)