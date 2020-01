Ronson wprowadził do sprzedaży 31 lokali w ramach V etapu Novej Królikarni



Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Ronson Development wprowadza do oferty 31 lokali 3-, 4- i 5-pokojowych w ramach V etapu Novej Królikarni, podała spółka.

W ofercie przeważają mieszkania 4-pokojowe o powierzchni od 87 do 140 m2. Ich ceny zaczynają się od 12,5 tys. zł/m2. Klienci mogą też wybierać wśród 5-pokojowych apartamentów o powierzchni do 131 m2 w cenach od 12,23 tys. zł/m2. Lokale 3-pokojowe można natomiast kupić od 12 tys. zł/m2.

"Nowe apartamenty w Novej Królikarni to zawsze towar bardzo wyczekiwany przez klientów poszukujących zieleni, luksusu i prywatności. Spełnienie tych wszystkich warunków wiąże się zazwyczaj z koniecznością mieszkania poza miastem, natomiast nasz projekt daje możliwość ukrycia się przed zgiełkiem Warszawy bez opuszczania jej najbardziej atrakcyjnej części. To źródło sukcesu tej inwestycji, która zachwyca każdego, kto zdecyduje się choćby na wizytę w naszym biurze sprzedaży. W piątym etapie mamy już pierwsze umowy rezerwacyjne, choć sprzedaż dopiero ruszyła" - powiedział wiceprezes oraz dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Zakończenie budowy V etapu Novej Królikarni planowane jest na przełom I i II kwartału 2021 r.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)