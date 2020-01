DZIEŃ NA FX: FI: EUR: PLN może minimalnie pójść w górę, a rentowności polskich 10-letnich SPW z potencjałem spadkowym

Źródło: PAP

Kurs EUR/PLN może jeszcze minimalnie zwyżkować, do ok. 4,3050 – uważają ekonomiści. Ich zdaniem na rynku polskiego długu skarbowego rentowności na krótkim końcu będą stabilne, a na długim końcu widać jeszcze potencjał spadkowy – do ok. 2,10 proc.