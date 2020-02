Uczestnicy pikiet przynieśli ze sobą plakaty z hasłem: "Putinowskim poprawkom do konstytucji - nie!". Niezależna telewizja Dożd podała, że policja działała surowo. Jeden z uczestników protestu uderzył się w głowę podczas zatrzymania i wezwano do niego pogotowie.

Jednoosobowe pikiety to forma demonstracji, która nie wymaga uzyskania zgody władz lokalnych.

Putin zaproponował w styczniu w orędziu do parlamentu wniesienie do konstytucji poprawek modyfikujących podział kompetencji między parlamentem, rządem i prezydentem. W ustawie zasadniczej mają też być zapisane pewne gwarancje socjalne. Zmiany mają być przyjęte w formie ustawy, nad którą pracuje parlament; w styczniu przyjęto ją w pierwszym czytaniu. Przewidziano procedurę zasięgnięcia opinii obywateli na temat poprawek, przy czym nie będzie to referendum, a "ogólnorosyjskie głosowanie". Putin zapewnił, że nie podpisze ustawy, jeśli obywatele nie zaakceptują jej w tym głosowaniu.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)