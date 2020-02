Idea Bank zaprosił do ugody 154 osoby w zw. z obligacjami GetBack



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Wszystkie postępowania wyjaśniające dotyczące reklamacji związanych ze sprzedażą przez Idea Bank obligacji GetBacku były do tej pory prowadzone za pośrednictwem specjalnej komisji działającej przy zarządzie banku. Bank skierował dotychczas do 154 osób zaproszenie do ugody w tej sprawie, w tym 71 ugód zostało już zawartych, a 83 są w procesie negocjacji, podał bank.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował dziś, że Idea Bank stosował misselling, czyli oferował konsumentom obligacje GetBacku w sposób niedostosowany do ich potrzeb. Urząd wydał decyzję nakładającą na bank obowiązek wypłaty rekompensat tym konsumentom, którzy nabyli obligacje Getback za pośrednictwem banku. Model przyjęty przez UOKiK zakłada, że każdy obligatariusz, który złoży stosowny wniosek, otrzyma rekompensatę w wysokości 20% zainwestowanych środków, liczoną dla kwoty do 50 tys. zł.

Bank zamierza odwołać się od tej decyzji UOKiK.

"Bank podkreśla, że wszystkie postępowania wyjaśniające dotyczące reklamacji były do tej pory prowadzone za pośrednictwem specjalnej komisji działającej przy zarządzie banku. Każda reklamacja była rozpatrywana indywidualnie. W przypadku, gdy w wyniku prowadzonych działań wyjaśniających okazało się, że w procesie nabycia doszło do udokumentowanych nieprawidłowości po stronie banku, bank zapraszał klienta do ugody" - czytamy w stanowisku banku.

"Takie zaproszenia skierowano do 154 osób (71 ugód jest podpisanych, a 83 są w procesie negocjacji). Reklamacje zgłosiło do tej pory 2 199 osób" - podano także.

Idea Bank oszacował wstępnie, że w przypadku uprawomocnienia decyzji prezesa UOKiK, nakazującej wypłaty rekompensat tym konsumentom, którzy nabyli obligacje Getback za pośrednictwem banku, kwota rekompensat może sięgnąć ok. 42 mln zł.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla mikro, małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)