Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,3 proc. osiągając poziom 2.072,88 pkt., WIG zwyżkował 0,2 proc. do 56.795,27 pkt., mWIG40 jako jedyny poszedł w dół - o 0,4 proc. do 3.992,38 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,4 proc. do 12.667,37 pkt.

Spośród indeksów sektorowych wyróżniły się m. in. WIG-GAMES, który po wzroście o 4,1 proc. był najwyżej w historii, i WIG-paliwa, który po spadku o 2,9 proc. był najniżej od lutego 2017.

WIG20 rozpoczął notowania poniżej piątkowego zamknięcia, po czym do ok. godz. 15.45 poruszał się w wąskim trendzie bocznym, a następnie zwyżkował, naśladując zachowanie indeksów rynków bazowych (m. in. S&P500 i DAX).

Na rynkach wschodzących europejskiej części EMEA panowały wzrosty – do najsilniejszych doszło na rynku czeskim, gdzie PX zyskał 1,2 proc.

Obroty na GPW wyniosły 927 mln zł, z czego 804 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Niemiecki DAX wzrósł 0,59 proc., a S&P500 zwyżkował 0,94 proc. o godz. 17.10.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: JSW – o 4,8 proc., CD Projekt – o 4,2 proc. i Dino Polska – o 3,3 proc.

PAP Biznes podał, że ArcelorMittal Poland podjął decyzję o ponownym uruchomieniu części surowcowej krakowskiej huty, czyli wielkiego pieca i stalowni, która została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 r. - według zapowiedzi spółki powinno to nastąpić w połowie marca br.

Kurs JSW, jednego z dostawców węgla dla ArcelorMittal Poland, zaczął rosnąć po podaniu informacji z ok. 17,5 zł ok. godz. 15.00 do 19,71 zł na koniec sesji.

Cena CD Projekt i Dino Polska ustanowiły historyczne maksimum.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: PKN Orlen – o 3,5 proc., Lotos – o 3,3 proc. i PGE - o 2,2 proc.

Agencja Bloomberg podała, że analityk DM mBanku Kamil Kliszcz obniżył rekomendację dla akcji PKN Orlen do „redukuj” z „neutralnie”, wyznaczając cenę docelową na 68,03 zł.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje PlayWay – wzrost o 7,3 proc., Ten Square Games – o 7,1 proc. i Medicalghoritmics – o 6,9 proc.

Kurs PlayWay ustanowił historyczne maksimum.

PlayWay liczy na to, że premiera najlepiej sprzedającej się gry grupy, "House Flipper", w wersji na konsole Xbox i Playstation będzie miała miejsce w lutym – powiedział w materiale wideo zamieszczonym na stronie www PlayWay prezes zarządu spółki Krzysztof Kostowski. W jego ocenie, wersja gry na komórki może trafić do graczy w marcu lub kwietniu.

PAP Biznes podał, powołując się na portal Sensor Power, że przychody gry "Fishing Clash", której producentem jest Ten Square Games, wyniosły w styczniu ok. 4 mln USD - według szacunków grę pobrano w ubiegłym miesiącu ze sklepów Google i Apple łącznie ok. 1,3 mln razy.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Mabion – spadek o 16,2 proc., MLP Group – o 5,5 proc. i BAH – o 5,4 proc.

Kurs Mabionu zniżkował w dwucyfrowym tempie, co zdaniem analityków, może być związane m. in. z zeszłotygodniową pozytywną rekomendacją CHMP dla konkurencyjnego wobec Mabionu leku biopodobnego amerykańskiego Pfizera.

„Mabion nie cieszy się zbyt dobrym sentymentem wśród inwestorów w ostatnim czasie, gdyż po grudniowych wydarzeniach, związanych z procedurą przed EMA, niejasny jest status rejestracji leku MabionCD20 w Europie” – powiedziała PAP Biznes analityczka Ipopema Securities, Beata Szparaga-Waśniewska.

„W zeszłym tygodniu wniosek Pfizera, dotyczący konkurencyjnego leku wobec Mabionu, uzyskał pozytywną rekomendację komisji CHMP. To oznacza, że lek biopodobny Pfizera prawdopodobnie zostanie zarejestrowany w Europie w najbliższym czasie. Pfizer to kolejny gracz, który wyprzedził spółkę w wyścigu do rejestracji i prawdopodobnie konkurencja cenowa wśród leków biopodobnych do rituximabu się zwiększy” – dodała.