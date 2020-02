Kościński i Le Maire apelują do KE o współpracę w zwalczaniu oszustw podatkowych



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Minister finansów Tadeusz Kościński oraz francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire podpisali wspólny list do Komisji Europejskiej (KE), gdzie wyrazili m.in. potrzebę wzmocnienia unijnej współpracy i zwalczania oszustw dotyczących podatków, podało Ministerstwo Finansów.

Rozmowy ministrów odbyły się dziś w związku z wizytą prezydenta Francji w Polsce. Ministrowie wzięli udział w spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, podczas którego rozmawiano m.in. o współpracy polsko-francuskiej dotyczącej agendy unijnej w obliczu Brexitu, do którego doszło 1 lutego br.

"Efektem rozmów ministrów finansów jest wspólny list do KE, w którym podkreślili polsko-francuską wolę współpracy na rzecz realizacji ambitnej podatkowej agendy europejskiej. Szefowie resortów finansów Polski i Francji wskazali w nim 6 istotnych obszarów, w których podjęcie szybkich i skoncentrowanych działań jest dla obu krajów wyjątkowo ważne" - czytamy w komunikacie.

"W pierwszej kolejności zaakcentowaliśmy potrzebę przyspieszenia prac dotyczących pogłębienia unijnej współpracy podatkowej. Wskazaliśmy także na konieczność dopasowania krajowych systemów podatkowych do wciąż rosnących wyzwań, jakie niesie ze sobą digitalizacja gospodarki, a także zjawisko unikania opodatkowania, szczególnie w zakresie podatku VAT" - powiedział Kościński, cytowany w komunikacie.

W obszarze zapobiegania oszustwom w VAT Polska może poszczycić się dużymi osiągnięciami, które mogą być dobrym przykładem na poziomie międzynarodowym, dodał minister.

"Ministrowie zaznaczyli także, że dla właściwego i zgodnego z celami klimatycznymi rozwoju Unii Europejskiej niezbędna jest ochrona interesów finansowych UE (zarówno od strony wydatkowej, jak i dochodowej budżetu UE)" - podsumowano w materiale.

(ISBnews)