Emilewicz: We Francji wzrasta zapotrzebowanie na polskie produkty



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Wraz z obserwowanym nad Sekwaną przyśpieszeniem gospodarczym, wzrasta też zapotrzebowanie na polskie produkty, w tym zaawansowane technologicznie, poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas pierwszego Polsko-Francuskim Forum Przemysłu Przyszłości. Podkreśliła, że "wszystkim zależy" na wzmacnianiu i rozwoju współpracy francusko-polskiej.

W pierwszym Polsko-Francuskim Forum Przemysłu Przyszłości, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju, wzięło udział blisko 400 polskich i francuskich firm, głównie z sektora przemysłowego, zielonej gospodarki oraz gospodarki o biegu zamkniętym, w tym małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów.

Celem przedsięwzięcia było nadanie nowego impulsu współpracy gospodarczej między Polską i Francją oraz nawiązanie nowych kontaktów.

"Wszystkim nam zależy na wzmacnianiu i rozwoju współpracy francusko-polskiej. Polska jest 10. Partnerem handlowym Francji, wyprzedzamy pod tym względem Japonię czy Rosję. Ostatni rok był pod tym względem szczególny. Wraz z obserwowanym nad Sekwaną przyśpieszeniem gospodarczym, wzrasta też zapotrzebowanie na polskie produkty, w tym zaawansowane technologicznie" - powiedziała Emilewicz podczas Forum.

Przypomniała, że Polska współpracuje z Francją nie tylko w takich projektach, jak Europejski Alians Bateryjny, ale także opowiada się za wyposażeniem UE w odpowiednie narzędzia w ramach polityki przemysłowej i prawa ochrony konkurencji.

"Francja i Polska wspólnie zamierzają zdefiniować na nowo europejski przemysł tak, aby zagwarantować Europie suwerenność gospodarczą. […] Nie ma suwerenności politycznej bez technologicznej. To jest to, co zaczęliśmy robić razem z Polską" - powiedział francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire.

Podkreślił, że tylko dzięki współpracy między państwami Europa może stawić czoła największym światowym gospodarkom: Chinom i Stanom Zjednoczonym. Apelował o stworzenie funduszu innowacji europejskich, który przyczyniałby się do rozwoju nowych technologii i podnoszenia konkurencyjności gospodarki europejskiej.

Francja jest 6. partnerem pod względem obrotów handlowych i 4. pod względem polskiego eksportu. Wymiana handlowa w roku 2018 osiągnęła poziom 21 mld euro. Od momentu naszego przystąpienia do UE polski eksport do Francji wzrósł o 346%, a w dziesięciu latach - o ponad 70%.

Pod koniec 2017 roku na rynku polskim działało 1100 firm z udziałem francuskiego kapitału. Francuskie inwestycje w Polsce dotyczą przeważnie sektorów: przetwórstwa przemysłowego, handlu i sektora energetycznego. Najwięcej z nich znajduje się na terenie województwa mazowieckiego.

(ISBnews)