zrzutka.pl: Rynek crowdfundingu w Polsce wzrośnie do ok. 1,1 mld zł w 2020 r.



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Rynek finansowania społecznościowego (crowdfunding) wzrośnie w Polsce o 55,43% r/r do ok. 1,1 mld zł w 2020 r., prognozuje współzałożyciel zrzutka.pl Tomasz Chołast.

"Wartość zrzutek w internecie zwiększy się do 1,088 mld zł w 2020 roku, uzyskując dynamikę na poziomie 55,43%. W tym roku na uwagę zasługuje także fakt, że już 2/3 transakcji, wzrost na poziomie 19,6% w stosunku do 2019 r., będzie realizowanych mobilnie, tj. za pomocą smartfonów i tabletów. Dodatkowo, bardzo intensywnie będą w tym roku rosły dwa sektory, dotychczas relatywnie słabo rozwijające się w Polsce, a mające spory udział w rynkach zagranicznych - crowdfunding udziałowy oraz cykliczne zbiórki online" - powiedział współzałożyciel zrzutka.pl Tomasz Chołast, cytowany w komunikacie.

Globalna wartość crowdfundingu w 2020 roku zwiększy się do poziomu 8,5 mld USD (ok. 33 mld zł), przy dynamice wzrostu na poziomie 23%. Szacuje się jednak, że już w 2025 roku wartość finansowania społecznościowego wzrośnie do 28,77 mld USD (ok. 110 mld zł). Łączna liczba kampanii na świecie 2020 r. przekroczy liczbę 10 940 300, podczas gdy w 2019 roku było to 8 724 000. Średnia wartość finansowania jednej kampanii wyniesie w tym roku 780 USD (ok. 3 tys. zł). Do największych globalnych platform zaliczane są m.in. Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe, podano w materiale.

Na platformie zrzutka.pl, będącej wiceliderem rynku crowdfundingu w Polsce i największym serwisie, dzięki któremu internauci finansują każdy rodzaj projektu, wartość transakcji w 2020 r. wyniesie 200 mln zł, przy dynamice na poziomie 110%, tj. dwa razy szybciej niż cały rynek finansowania społecznościowego. Natomiast mobilne zbiórki będą stanowiły 90%, co oznacza wzrost o 15 pkt proc. w stosunku do ubiegłego roku, podano również.

"Rok 2020 zapowiada się bardzo obiecująco, zarówno pod kątem wyników oglądalności, liczby organizowanych zrzutek, wpłat, jak i wprowadzanych nowości. Rozpoczęliśmy już prace nad międzynarodową wersją naszej platformy i przygotowujemy się do ekspansji jeszcze w tym roku. Dzięki niej internauci w całej Unii Europejskiej będą mogli organizować zbiórki bez granic. Już w pierwszym półroczu zadebiutuje nasz nowy portal dedykowany cyklicznym zrzutkom. W drugiej połowie br. swoją premierę będzie miało specjalne narzędzie pozwalające gromadzić środki finansowe dla patronów" - dodał Chołast.

Podsumowując rok 2019 na zrzutka.pl, podkreślono zdecydowanie większą skuteczność zrzutek w stosunku do tych w 2018 roku. Widać to zarówno po liczbie zbiórek, jak i kwotach przekazanych wpłat. W 2019 roku dokonano 1 424 031 przelewów na zrzutki, co oznacza wzrost o 137% w stosunku do 2018 r. Łączna wartość wpłaconych środków na zrzutka.pl w ubiegłym roku wyniosła 95 521 238,47 zł wobec 42 mln zł w 2018 r.

Zrzutka.pl to narzędzie do samodzielnego zorganizowania zbiórki pieniężnej na dowolnie wybrany cel. Zrzutkę może założyć osoba prywatna, a także firma, fundacja czy instytucja.

(ISBnews)