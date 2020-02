Rafako: Termin odbioru bloku w Jaworznie przesunie się, trwa jego weryfikacja



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - E003B7 - spółka zależna Rafako - poinformowała, że prace związane z realizacją bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które strony kontraktu nie ponoszą odpowiedzialności (wyłączenie dostępu dla bloku do sieci), podało Rafako.

"Powyższe przedłużenie terminu związane jest z nadmiarem mocy w krajowej sieci energetycznej, w efekcie, którego na polecenie Okręgowej Dyspozycji Mocy, ograniczono oraz wyłączono dostęp dla bloku do sieci" - czytamy w komunikacie.

Rafako informowało 30 stycznia 2020 r., że E003B7 powinna zakończyć testy i prace techniczne umożliwiające odbiór prac w zakresie omówionym ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron do 4 lutego 2020 r.

"Zgodnie z informacją przekazaną przez spółkę zależną, ograniczenie oraz wyłączenie dostępu do sieci spowodowało znaczące zaburzenie harmonogramu związanego z dochodzeniem do parametrów umożliwiających przejęcie bloku do eksploatacji przez zamawiającego. Zarząd emitenta polecił spółce zależnej niezwłoczną weryfikację harmonogramu uwzględniającego czas niezbędny do usunięcia przeszkód zaistniałych w wyniku wyżej opisanych zdarzeń, przekazanie precyzyjnych szacunków zakończenia testów oraz przewidywanego nowego terminu oddania bloku do eksploatacji" - czytamy dalej.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)