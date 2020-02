PZPM i KPMG: Rejestracje aut osobowych wzrosły o 4,5% r: r w 2019 r.



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Rejestracje nowych samochodów osobowych w Polsce wzrosły o 4,5% r/r do 555,6 tys. w 2019 r., wynika z raportu PZPM i KPMG w Polsce "Branża motoryzacyjna. Edycja Q1/2012".

"W 2019 r. w Polsce zarejestrowano 555,6 tys. nowych samochodów osobowych, 69,9 tys. aut dostawczych, 28,3 tys. samochodów ciężarowych oraz 38,3 tys. jednośladów. Coraz większą popularnością cieszą się auta z silnikami benzynowymi i z napędami alternatywnymi, natomiast coraz rzadziej Polacy decydują się na samochody z silnikami diesla. Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych wzrosła o 4,5%, a liczba wyprodukowanych aut osobowych spadła o 3,7% i wyniosła 434,7 tys. pojazdów. Wartość produkcji sprzedanej firm przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 160,7 mld zł - o 4,5% więcej niż w 2018 r." - czytamy w komunikacie.

W ostatnim kwartale 2019 r. zarejestrowano w Polsce 144,8 tys. nowych samochodów osobowych tj. o 16,2 tys. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Dominują rejestracje dokonywane przez klientów instytucjonalnych, których w 2019 roku było 392,7 tys. (+2,2%). Z kolei klienci indywidualni zarejestrowali 2,4 razy mniej pojazdów niż instytucjonalni. Zarejestrowano 162,9 tys. szt. samochodów osobowych, ale przy bardziej dynamicznym wzroście (+10,5%), podano także.

"2019 był kolejnym rokiem znaczącego wzrostu rejestracji samochodów osobowych. Rynek pojazdów użytkowych był stabilny dzięki lekkiemu wzrostowi w grupie samochodów dostawczych, choć w drugiej połowie roku wyraźnie spadła liczba zarejestrowanych samochodów ciężkich i autobusów. Niestety, może to odzwierciedlać pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego i ostrożniejsze podejście do zakupów nowych pojazdów - szczególnie dostawczych i ciężarowych. Rozczarowuje również początek bieżącego roku. Wydaje się, że może to być pierwszy rok spadków rejestracji samochodów osobowych po siedmiu latach wzrostów i przyhamowanie na rynku pojazdów użytkowych" - skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

W 2019 r. liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w segmencie premium+ wyniosła 80,5 tys. i była wyższa o 7,3% w porównaniu do poprzedniego roku. Polacy rejestrują także coraz więcej aut z napędami alternatywnymi, wynika z raportu.

"Ogółem w całym 2019 r. aż o 63,8% wzrosła liczba rejestracji samochodów osobowych z napędami alternatywnymi w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na łącznie zarejestrowanych 41 406 tys. aut z napędem alternatywnym 38 716 stanowiły samochody z napędem hybrydowym, a 2 690 samochody elektryczne. Niezmiennie znacznie więcej aut zasilanych alternatywnie kupują klienci instytucjonalni niż prywatni. W ich grupie odnotowano zdecydowanie wyższe tempo wzrostu +66% wobec +54,2% wśród klientów indywidualnych. Wydaje się, że skala wzrostów nie odzwierciedla jeszcze przyszłego wpływu dofinansowania ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu obejmującego dopłaty m.in. dla osób fizycznych i przedsiębiorców kupujących pojazdy niskoemisyjne (np. auta elektryczne)" - powiedział partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce Mirosław Michna, również cytowany w komunikacie.

W 2019 r. dwucyfrowy wzrost odnotowano jedynie w czterech segmentach samochodów osobowych. Najpopularniejszy był segment małych SUV-ów i crossoverów (+31%) segment kombivanów (+19%), średnich SUV-ów i crossoverów (+13%) oraz segment sport i cabrio (+10%). Największe spadki odnotowano natomiast w segmencie małych i średnich MPV (-19%), a także w segmencie F (-14%), podano także.

Liczba rejestracji nowych motocykli w całym 2019 r. wyniosła 19 103 sztuk, czyli o 4 579 sztuk więcej niż w ubiegłym roku. Wzrost rejestracji odnotowano również na rynku motorowerów, których ogółem w 2019 r. zarejestrowano 19 171 sztuk, co oznacza wzrost o 16,6% w porównaniu z 2018 r. Duży wpływ na taką sytuację miał wzrost sprzedaży w 2017 r. z powodu wymagania od początku 2018 r. normy Euro4 dla nowo rejestrowanych pojazdów tej kategorii. Tym samym cały 2018 rok dał niską bazę do porównań, a rejestracje w zeszłym roku dodatkowo podbudowała sprzyjająca pogoda i pełniejsza oferta poszczególnych marek, czytamy dalej.

W 2019 r. wyprodukowano w Polsce łącznie 649,9 tys. pojazdów samochodowych, o 1,5% mniej niż w poprzednim roku. Spadek liczby odnotowano w kategorii samochodów osobowych, która wyniosła 434,7 tys. sztuk i była o 3,7% niższa niż w 2018 r. Wzrosła natomiast liczba wyprodukowanych pojazdów do transportu publicznego (+24,7%), a także produkcja samochodów dostawczych i ciężarowych - z taśm montażowych zjechało 209,5 tys. sztuk, o 3,6% więcej niż w zeszłym roku, podsumowano.

(ISBnews)