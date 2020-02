Jak podało MF, 3 lutego br. dokonano wyceny 5-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w euro o terminie wykupu 10 lutego 2025 r. Wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 1,5 mld euro, przy zgłoszonych ofertach na poziomie 6,5 mld euro.

"Po raz kolejny międzynarodowy kapitał zawitał do bezpiecznego portu, jakim jest polska gospodarka. Wczoraj sprzedaliśmy obligacje o wartości nominalnej 1,5 mld euro. To już druga w tym roku emisja z ujemną rentownością, która tym razem wyniosła -0,1 proc. i co ważne, pierwsza oferta publiczna na tak długi okres, kiedy to inwestorzy zgodzili się pożyczyć Polsce więcej niż będziemy musieli zwrócić w przyszłości" - napisał Nowak.

"Z posiadanych przez nas informacji wynika, że jest to także pierwsza transakcja kraju spoza strefy euro lub o ratingu poniżej AAA, kiedy na rynku pierwotnym udało się osiągnąć ujemną rentowność przy danym terminie zapadalności obligacji. To wyraz zaufania inwestorów do fundamentów naszej gospodarki, ale też do wyznaczonego kierunku rozwoju" - dodał.

W połowie stycznia Ministerstwo Finansów wyemitowało obligacje w formacie private placement (niepubliczna oferta - PAP) za 200 mln euro. Rentowność obligacji wyniosła -0,31 proc. przy rocznym kuponie wynoszącym 0 proc.

Ministerstwo zwróciło wówczas uwagę, że ujemna rentowność oznacza, iż kupujący płaci za możliwość zakupu obligacji więcej, niż uzyska od sprzedającego z tytułu zwrotu pożyczonego mu kapitału i odsetek. "Niewątpliwie, odzwierciedla poziom wiarygodności kredytowej emitenta oraz zaufania inwestorów" - podkreślono.

Resort przypomniał, że styczniowa emisja obligacji zagranicznych była trzecią z kolei emisją na rynkach zagranicznych z ujemną rentownością. Pierwszy raz w 2015 r. uplasowano 3-letnie obligacje nominowane we frankach szwajcarskich o wartości nominalnej 580 mln franków i rentowności -0,213 proc. Po raz drugi wyemitowano zagraniczne papiery skarbowe z ujemną rentownością w 2016 r., tym razem na rynku euro. Sprzedano wówczas 2-letnie obligacje skarbowe w formacie private placement o wartości nominalnej 250 mln euro i rentowności -0,06 proc. (PAP)

autor: Marcin Musiał