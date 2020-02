Na wtorkowej konferencji prasowej prezydent Duda był pytany, czy weźmie udział w szczycie Trójkąta Weimarskiego (Polska, Niemcy Francja). Propozycję spotkania w formule Trójkąta Weimarskiego, w którym weźmie udział kanclerz Niemiec Angela Merkel, złożył w poniedziałek przebywający z wizytą w Warszawie prezydent Francji Emmanuel Macron.

Andrzej Duda poinformował, że Emmanuel Macron już w poniedziałek - "choć nieoficjalnie - zaprosił go do udziału w szczycie". Spotkanie miałoby odbyć się 14 lipca. "Jeżeli będzie to spotkanie - tak jak pan prezydent Macron zapowiedział - 14 lipca w Paryżu, to z całą pewnością się na to spotkanie udam" - zadeklarował.

"To bardzo ważny sygnał, dlatego, że chyba nikt nie ma wątpliwości, że jeżeli ten format - trzy państwa - spotyka się w momencie, w którym dochodzi do tak istotnych zmian w UE i przesunięć, jakie następują w wyniku brexitu, jest to dla nas politycznie bardzo istotny moment" - podkreślił prezydent.

Według Dudy zawsze warto rozmawiać z najwyższymi przedstawicielami władz Francji i Niemiec na temat przyszłości Europy i Unii Europejskiej. "To są dzisiaj najpotężniejsze w Europie państwa. My także jesteśmy jednym z wielkich państw UE i cieszę się, że do tego spotkania dojdzie" - mówił prezydent.