Jak czytamy we wtorkowym komunikacie, nowy wiceprezes będzie nadzorował działalność pionu Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych.

Wskazano, że Jarosław Fuchs ma ponad 25 lat doświadczenia w sektorze bankowym. Pracował m.in. w Société Générale, Raiffeisen Centrobank, Fortis Bank Polska, Banku Millennium, Banku BPH. Z Pekao związany jest od 2007 roku, najpierw na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzania relacjami z klientami korporacyjnymi, a od 2011 roku jako szef zespołu doradców private banking na stanowisku dyrektora regionalnego w Krakowie. Równocześnie od 2013 roku był zatrudniony w Centralnym Domu Maklerskim na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za dystrybucję produktów inwestycyjnych dla klientów strategicznych.

"Cieszę się, że do władz banku dołącza menedżer od wielu lat związany z Pekao, o najwyższych kwalifikacjach do zarządzania w sektorze finansowym" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes Banku Pekao Marek Lusztyn. Dodał, że to wzmocnienie o "wielkie doświadczenie w pełnym wyzwań obszarze bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych, szczególnie ważne w czasie trwającej, całościowej transformacji naszej organizacji".

Bank poinformował, że nowy wiceprezes dołączy do zarządu, w którego skład wchodzą obecnie Prezes Zarządu Marek Lusztyn oraz wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Tomasz Styczyński, Marek Tomczuk, Magdalena Zmitrowicz, Grzegorz Olszewski i Marcin Gadomski.

Bank Pekao, założony w 1929 r., to jedna z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych, co drugą korporację w Polsce. Od 1998 r. Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.(PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt