Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Banku Pekao powołała Jarosława Fuchsa w skład zarządu banku bieżącej wspólnej kadencji powierzając mu funkcję wiceprezesa, ze skutkiem od 15 lutego 2020 r., podał bank. Jarosław Fuchs będzie sprawował nadzór nad działalnością pionu bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych.



Jarosław Fuchs ma ponad 25 lat doświadczenia w sektorze bankowym. Pracował m.in. w Société Générale, Raiffeisen Centrobank, Fortis Bank Polska, Banku Millennium, Banku BPH. Z Pekao związany jest od 2007 roku, najpierw na stanowisku kierowniczym w zakresie

zarządzania relacjami z klientem korporacyjnym, a od 2011 roku jako szef zespołu doradców private banking na stanowisku dyrektora regionalnego w Krakowie. Równocześnie od 2013 roku był zatrudniony w Centralnym Domu Maklerskim na stanowisku dyrektora

odpowiedzialnego za dystrybucję produktów inwestycyjnych dla klientów strategicznych, podano w komunikacie.



Jarosław Fuchs ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutnicznej w Krakowie, kierunek zarządzanie i marketing oraz studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek finanse i bankowość.



"Cieszę się, że do władz banku dołącza menedżer od wielu lat związany z Pekao, o najwyższych kwalifikacjach do zarządzania w sektorze finansowym. To dla nas wzmocnienie o wielkie doświadczenie w pełnym wyzwań obszarze bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych. Szczególnie ważne w czasie trwającej, całościowej transformacji naszej organizacji" - powiedział prezes Pekao Marek Lusztyn, cytowany w komunikacie.



Nowy wiceprezes dołączy do zarządu, w którego skład wchodzą obecnie prezes Marek Lusztyn oraz wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Tomasz Styczyński, Marek Tomczuk, Magdalena Zmitrowicz, Grzegorz Olszewski i Marcin Gadomski.



Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.



