Jak poinformował w środę rzecznik spółki Sławomir Starzyński, nowe koncesje dotyczą złóż węgla: Pniówek (koncesja do końca 2051 r.), Szczygłowice (2040 r.), Jas-Mos 1 (2025 r.) oraz Bzie-Dębina 1 Zachód (2051 r.). Ponadto wydłużono terminy obowiązywania koncesji wydobywczych dla złóż Budryk (2043 r.) oraz Knurów (2044 r.).

"Zmiany terminu obowiązywania koncesji wymaga jeszcze złoże Borynia, gdzie termin jej ważności upływa z końcem 2025 r. W najbliższych latach JSW wystąpi z wnioskiem o wydłużenie terminu obowiązywania tej koncesji co najmniej do roku 2042" - podał rzecznik spółki.

Dotąd kopalnie JSW prowadziły wydobycie w oparciu o koncesje z lat 1993-1994, wydane wówczas z reguły na 25 lat, stąd konieczne było uzyskanie nowych koncesji lub przedłużenie terminu obowiązujących. Procedury w tym zakresie trwały średnio ponad cztery lata.

Rzecznik spółki podkreślił, że prace zmierzające do przedłużenia koncesji wymagały ogromnego zaangażowania, zwłaszcza, że w międzyczasie zmieniło się prawo dotyczące pozyskiwania koncesji. "Nowe przepisy dają duże uprawnienia społecznościom lokalnym oraz organizacjom ekologicznym, które nie zawsze wspierają poczynania górniczego przedsiębiorcy" - ocenił Starzyński.

Obecnie Jastrzębska Spółka Węglowa posiada 11 koncesji wydobywczych obejmujących powierzchnię prawie 210 km kw., przy zasobach szacowanych na ponad 1,2 mld ton węgla koksowego. JSW ma 952 mln ton potwierdzonych tzw. zasobów operatywnych węgla, co gwarantuje kopalniom spółki stabilne wydobycie na co najmniej 60 lat.

Obowiązująca strategia JSW zakłada, że do 2030 r. produkcja węgla w kopalniach spółki wzrośnie do ponad 18 mln ton (z ok. 15 mln ton w ub. roku). Wzrost wydobycia ma nastąpić m.in. dzięki uruchomieniu nowej kopalni Jastrzębie-Bzie, która będzie eksploatować złoże Bzie-Dębina, gdzie znajduje się ok. 180 mln ton węgla koksowego. Pierwsza ściana wydobywcza ma być tam uruchomiona w 2022 r.(PAP)

autor: Marek Błoński