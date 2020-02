"Pierwszy raz w historii mamy swój cancer plan. Wydawanie 0,5 mld zł na realizację konkretnych celów rocznie to niebagatelne, ale w strategii są też bardzo konkretne mierniki działań, choćby w profilaktyce, by przejść na lepszy sprzęt – mammografię cyfrową czy kolonoskopy wysokiej rozdzielczości" – powiedział.

Minister przypomniał również, że strategia wprowadza program szczepień przeciw wirusowi HPV, powodującemu m.in. raka szyjki macicy.

"WHO mówi, że jest to najbardziej efektywne kosztowo działanie w onkologii w dzisiejszych czasach. Ma szanse całkowicie wyeliminować raka szyjki macicy. To jest coś, co byśmy chcieli, by w Polsce się zadziało" – wyjaśnił.

Narodową Strategię Onkologiczną na lata 2020-2030 rząd przyjął 4 lutego 2020 r. Głównym celem programu jest wzrost odsetka osób przeżywających pięć lat od zakończenia terapii onkologicznej. Obecnie w Polsce żyje około miliona osób, u których zdiagnozowano lub wyleczono nowotwór. Prognozy wskazują, że w najbliższych pięciu latach liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15 proc., a w perspektywie 10 lat o 28 proc.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała