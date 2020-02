Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński odwiedził w czwartek w Łodzi plac budowy, na który dotarły zamówione u niemieckiego producenta elementy jednej z dwóch maszyn TBM (z ang. Tunel Boring Machine) - mechanicznego kreta o 8,76 m średnicy i 95 m długości. 650-tonowa specjalistyczna maszyna będzie drążyła cześć tunelu kolejowego pod centrum miasta, który połączy stacje Łódź Fabryczna i Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec.

"Możemy po raz któryś ogłosić, że inwestycja jest realizowana. Nie ma żadnych problemów poza zmianą lidera konsorcjum budującego tunel, ale dzięki temu w tym kontrakcie pracują nadal te same firmy. Kontrakt jest realizowany, czego najlepszym dowodem są te elementy mniejszej tarczy, która została już przewieziona do Łodzi" – powiedział Gliński. Wicepremier dodał, że wkrótce ma rozpocząć się transport z Niemiec drugiej maszyny o średnicy 13,04 m. Będzie to największa maszyna, jaka do tej pory pracowała w Polsce przy tego typu budowach.

"Rozpoczęcie prac obu tarcz to mniej więcej czerwiec, lipiec, a więc inwestycja powinna być skończona w terminie. Poślizg będzie niewielki, zakończenie inwestycji przewidujemy w 2022 roku, co jak na tego typu przedsięwzięcie jest informacją optymistyczną" – przyznał Gliński.

Wiceszef rządu wskazał, że powstanie tunelu pod Łodzią zwiększy możliwości komunikacji kolejowej w całym kraju oraz aglomeracji łódzkiej. "Będzie można połączyć funkcjonowanie pociągów regionalnych i dalekobieżnych z częstotliwością co dziesięć minut. Cieszę się, że dzięki tej inwestycji piękny, ale mało użytkowany dworzec Łódź Fabryczna będzie wreszcie użytkowany" – mówił.

Gliński zapowiedział również, że oprócz zapisanych w kontrakcie budowy dwóch przystanków na podziemnej trasie, zostanie również przygotowane miejsce, które w przyszłości zostanie przekształcone w trzecią stację. Jak wyjaśnił członek zarządu PKP PLK Arnold Bresch, w tym zakresie zostaną zrealizowane m.in. roboty konstrukcyjne oraz dokumentacja techniczna, o co zostanie poszerzone zamówienie dla wykonawcy.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda dodał, że nowa podziemna trasa kolejowa rozwiąże również wiele problemów komunikacyjnych Łodzi, która - jak zaznaczył - jest najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce. "Myślimy o tym, żeby ten tunel średnicowy dawał szansę jakiejś grupie osób docierać do pracy, szkoły, na uczelnię. To będzie ogromne wsparcie z punktu widzenia lokalnego transportu" – podkreślił.

Bresch poinformował, że druga – większa - maszyna TBM przechodzi obecnie odbiory w fabryce w niemieckim Schwanau i w marcu będzie sukcesywnie transportowana do Łodzi.

Mniejsza z tarcz wydrąży cztery jednotorowe odcinki o łącznej długości 4,5 km. Jak informuje PKP PLK, podziemne prace rozpoczną się z komory przy ul. Długosza do komory rozgałęźnej w okolicy Al. Włókniarzy i ul. Kasprzaka i dalej w kierunku ul. Stolarskiej.

Podczas pracy TBM będzie poruszać się z prędkością około 10-15 metrów dziennie. Maszyna, drążąc tunel, będzie usuwała ziemię i montowała żelbetowe elementy konstrukcji-obudowy.

Między ul. Stolarską i Odolanowską jest miejsce na komorę dla dużej tarczy TBM, która będzie drążyła większy, dwutorowy tunel w stronę stacji Łódź Fabryczna (3 km). Prace przy zabezpieczeniu wykopu dla komory rozpoczęły się pod koniec ub. roku.

Budowa tunelu średnicowego o łącznej długości 7,5 km to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Zdaniem spółki PKP PLK, inwestycja przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu krajowych połączeń międzyregionalnych obejmujących region środkowej Polski. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

W tunelu powstaną dwa przystanki (Łódź Polesie i Łódź Śródmieście), które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.

Projekt "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna–Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec" jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość wynosi ponad 1,7 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł. PLK podpisały w grudniu 2017 r. umowę z konsorcjum: Energopol Szczecin oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego na projekt i budowę tunelu średnicowego w Łodzi. Zakończenie inwestycji planowane jest do 2022 r.

