7Levels miało wstępnie 16 tys. zł straty netto w IV kw. 2019 r.



Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - 7Levels miało 448 tys. zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2019 r. (wzrost o 698% r/r) oraz 16 tys. zł straty netto (w IV kw. 2018 r. wynik netto wyniósł -332 tys. zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Wstępne wyniki finansowe emitenta za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. kształtują się następująco:

- przychody ze sprzedaży: 2 035 tys. zł (w porównaniu do 12 m-cy 2018 r. wzrost o 213%),

- wynik netto: -331 tys. zł (w porównaniu do -1 056 tys. zł w okresie 12 m-cy 2018 r.)" - czytamy w komunikacie.

W ocenie zarządu zrealizowany poziom przychodów ze sprzedaży zarówno w samym IV kw. 2019 r. jak i narastająco jest istotnie wyższy od poziomu przychodów wygenerowanych w analogicznych okresach czasowych w roku ubiegłym.

"Na ten stan rzeczy składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży generowane przez gry Castle of Heart oraz Jet Kave Adventure, której premiera na konsolę Nintendo Switch miała miejsce w dniu 17 września 2019 r., jak również działania wydawnicze dotyczące gier zewnętrznych deweloperów" - czytamy dalej.

Jednocześnie porównując wyniki za okres 12 miesięcy oraz kwartał do kwartału, należy odnotować istotnie niższy poziom wygenerowanej straty netto.

"Należy przy tym podkreślić, iż wynik netto obciążony jest kosztami jakie emitent ponosi w związku z rozpoczęciem prac nad nowym dużym projektem oraz jednym mniejszym, jak również działaniami dotyczącymi pracy nad wydawnictwem kolejnych gier zewnętrznych deweloperów na konsolę Nintendo Switch" - czytamy dalej.

Spółka zastrzegła, że ostateczne wyniki finansowe za IV kw. 2019 r. oraz za okres 12 miesięcy 2019 r. wraz z danymi porównywalnymi zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany 11 lutego 2020 r.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)