Przychody Baltony spadły o 14% r: r do 34,17 mln zł w styczniu



Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 34,17 mln zł w styczniu 2020 r. i były niższe o 14% w skali roku, podała spółka.

Sklepy (Travel Retail) zrealizowały w styczniu przychody wysokości 28,34 mln zł (-14% r/r).

W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w styczniu spadły o 4% r/r do 1,71 mln zł.

W segmencie B2B przychody wzrosły o 23% r/r do 4,1 mln zł w styczniu.

Jak podaje spółka, na wyniki sprzedaży grupy kapitałowej w styczniu 2020 roku miały wpływ w szczególności bieżąca dostępność kapitału obrotowego oraz związany z tym poziom majątku obrotowego oraz ograniczenia popytowe związane z prowadzeniem działalności w okresie niższego, posezonowego ruchu lotniczego. Zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres na dzień 31 stycznia 2020 roku:

- wartość zapasów spadła o ok. 5,8 mln zł w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2019 roku,

- poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 20,8 mln zł i wzrósł względem stanu na koniec grudnia 2019 roku o 4,8 mln zł, przy czym powyższa wartość nie uwzględnia wskazanych w raporcie bieżącym nr 67/2019 spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze",

- grupa kapitałowa emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe.



Ponadto na dzień 31 stycznia 2020 roku spółki z grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości ok. 3,9 mln zł.

"Jednocześnie wobec wolniejszego niż zakładano tempa zwiększenia przychodów ze sprzedaży generowanych w poprzednich miesiącach w ramach działalności handlowej na lotnisku w Warszawie jak również mającymi miejsce w okresie 2019 roku ograniczeniami w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związanych głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego, emitent wskazuje, iż kluczowymi czynnikami, które w jego ocenie będą miały wpływ na wyniki w najbliższych miesiącach będzie osiągniecie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży realizowanej w tym okresie przy jednoczesnym utrzymaniu przez grupę kapitałową emitenta odpowiedniego poziomu i struktury dostępnych instrumentów kredytowych" - czytamy także.



Spółka zastrzegła, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)