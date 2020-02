Jednocześnie przypomniał, że o godzinie 18.00 w piątek na Miodowej odbędzie się konferencja prasowa dotycząca wyników ponownych badań 30 osób, które wróciły z Wuhanu i przebywają na obserwacji w szpitalu klinicznym we Wrocławiu.

Minister na pytanie, ile osób w tej chwili jest hospitalizowanych w Polsce powiedział, że "te wszystkie osoby są, które były".

"Część została wypuszczona z tych tzw. podejrzeń, ale to jest mniej więcej kilkanaście osób plus te 30 pod obserwacją (we Wrocławiu – PAP)" – zaznaczył.

Dodał też, że stan zdrowia żadnej z tych osób nie wzbudza niepokoju.(PAP)

Autorka: Klaudia Torchała