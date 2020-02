Netia rusza z nową ofertą internetu od 10 lutego



Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Netia ruszy ze sprzedażą nowych ofert promocyjnych światłowodowego dostępu do internetu oraz pakietów internetu z TV od 10 lutego, poinformował dyrektor generalny obszaru B2C Tomasz Dakowski.

Przedstawiciele spółki poinformowali, że podstawowa, promocyjna opcja światłowodowego dostępu do internetu solo to 300 Mb/s z usługą bezpieczny internet (ochrona 2 urządzeń, w tym telefonów z systemem Android) przez cały okres umowy w cenie 50 zł miesięcznie (3 miesiące na start bez opłat).

"Skala zagrożeń internetowych rośnie w bardzo szybkim tempie. Wzrost popularności bankowości i zakupów on-line sprawia, że rośnie również ryzyko finansowe. Chcemy pomóc naszym klientom chronić się przed tymi zagrożeniami, dlatego zdecydowaliśmy się dodać do usługi dostępowej, bez dodatkowych opłat, kompleksowe rozwiązanie bezpieczeństwa. Warto zwrócić uwagę, że usługa bezpieczny internet, zapewnia też zaawansowaną i bardzo skuteczną ochronę rodzicielską, która pozwala m.in. na zarządzanie czasem, jaki dzieci spędzają w sieci, jak również chroni je przed dostępem do pornografii" - powiedział dyrektor generalny obszaru B2C w Netii Tomasz Dakowski, podczas spotkania prasowego.

Dodał, że obecnie dostęp do internetu z prędkością 1Gb/s w sieci Netia ma około 1,4 mln mieszkań w Polsce i jest to mniej więcej połowa całego zasięgu operatora. Według przedstawicieli operatora, klientów którzy korzystają z dwóch usług internet i TV, na sieci własnej Netii jest połowa z około 400 tys.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)