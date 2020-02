W piątkowym wystąpieniu w Szkole Wojennej w Paryżu Macron wezwał partnerów w Unii Europejskiej do zacieśnienia współpracy i zwiększenia wysiłków na rzecz autonomicznych zdolności obronnych Europy oraz do debaty na temat europejskiej strategii nuklearnej.

„Le Monde” przypomina, że w ostatnich miesiącach francuski prezydent nie wahał się kwestionować podstaw geostrategicznych, na których opiera się bezpieczeństwo świata zachodniego, mówiąc m.in. o „śmierci mózgowej” NATO w wywiadzie dla brytyjskiego tygodnika „The Economist”.

„Tym razem ton Macrona był bardziej wyważony”, aby uspokoić Niemcy, zaniepokojone jego ostatnimi wystąpieniami - podkreśla dziennik, cytując niemieckich specjalistów ds. bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej.

Dziennik wskazuje, że propozycje Macrona spotkały się z ostrożnymi reakcjami po stronie niemieckiej. Poseł socjaldemokratycznej partii SPD Fritz Felgentreu, specjalizujący się w problematyce bezpieczeństwa, po piątkowym wystąpieniu francuskiego przywódcy ocenił, że „trzeba sprecyzować, o czym konkretnie mówimy, ale nie ma a priori zastrzeżeń odnośnie do pryncypiów”. Natomiast deputowany Johann Wadephul z chadeckiej CDU zauważył, że „Macron słusznie wskazuje na europejski aspekt francuskiej strategii odstraszania nuklearnego”.

„Le Monde” podkreśla, że choć przemowa Macrona wywołała niewielkie zainteresowanie w Niemczech i u innych europejskich partnerów, to wystąpienie to jest jedynie wstępem do rozmów podczas corocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, na którą Macron wybiera się 15 lutego.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)