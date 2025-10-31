- Dotąd nigdy tego nie ujawnialiśmy. Jednak krótko i zwięźle możemy powiedzieć, że jedna z trzech rakiet Oriesznik została skutecznie zniszczona na ich terytorium — na poligonie Kapustin Jar siłami HUR, SBU i SZRU — powiedział Maluk podczas briefingu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Ujawnienie zniszczenia rakiety Oriesznik

Dodał, że uzyskano 100-procentowe potwierdzenie zniszczenia tej rakiety. - Zniszczenie było całkowite, była to bardzo udana operacja. Raportowano o niej wyłącznie Naczelnemu Wodzowi — prezydentowi Ukrainy, a także wiedziało o niej kilku prezydentów innych państw — przekazał Maluk.

Według szefa SBU operację przeprowadzono „w momencie, gdy nazwy »Oriesznik« w zasadzie nikt jeszcze publicznie nie znał, nie używał, a Rosjanie wówczas szczególnie nią nie grozili”. - Jeśli się nie mylę, ta operacja została przeprowadzona dwa lata temu, latem — doprecyzował.

Działania Ukrainy na głębokim zapleczu Rosji

- Mamy uderzenia dalekiego zasięgu, działania na głębokim zapleczu przeciwnika dzięki bezzałogowym statkom powietrznym. Mówimy o odległości powyżej 130 km. Warto również podkreślić, że wykonując zadania naczelnego dowódcy — prezydenta Ukrainy — uderzamy wyłącznie w legalne cele: wydobycie i przetwarzanie ropy, co stanowi 90 proc. budżetu obronnego Rosji — wyjaśnił.

Jak dodał, od początku roku w głębi terytorium Rosji przeprowadzono prawie 160 skutecznych uderzeń na obiekty wydobycia i przetwarzania ropy. - Jeśli chodzi o wrzesień i październik tego roku, to 20 obiektów. Wśród nich — sześć rafinerii, dwa terminale naftowe, trzy bazy paliwowe i dziewięć stacji przesyłowych ropy — sprecyzował szef SBU.

Według Maluka doprowadziło to do ponad 20-procentowego niedoboru produktów naftowych na rynku wewnętrznym Rosji, zatrzymania 37 proc. mocy przerobowych oraz deficytu odpowiednich produktów naftowych w 57 regionach Rosji, a także zakazu eksportu benzyny do końca bieżącego roku.

Rosyjska obrona przeciwlotnicza i systemy Pancyr

Szef SBU przyznał, że przeciwnik dysponuje bardzo silną obroną przeciwlotniczą. - Najskuteczniej przeciwko naszym dronom dalekiego zasięgu działa rosyjski system Pancyr. Otóż od początku 2025 roku do dziś zniszczyliśmy 48 proc. wrogich Pancyrów — podkreślił Maluk.

Zasięg i rozmieszczenie rakiet Oriesznik

- Rosjanie mają jeszcze możliwość użycia do sześciu rakiet Oresznik — powiadomił podczas briefingu prezydent Ukrainy. Według Zełenskiego szacowany zasięg nowej rosyjskiej rakiety wynosi 5 tys. km, a jej wyrzutnie z czasem zostaną rozmieszczone na Białorusi.

Wcześniej we wtorek agencja Reutera, powołując się na rzeczniczkę białoruskiego lidera Alaksandra Łukaszenki, Natallę Ejsmant poinformowała, że systemy Oriesznik zostaną rozmieszczone na Białorusi w grudniu. Wówczas Łukaszenka oznajmił, że rozmieszczenie przez Rosję w Białorusi hipersonicznych rakiet balistycznych Oriesznik jest odpowiedzią na eskalowanie sytuacji przez Zachód.

Dotychczas odbyły się dwa potwierdzone odpalenia pocisku Oriesznik. Pod koniec 2024 r. użyto go przeciwko zakładom rakietowym Piwdenmasz w Dnieprze na środkowym wschodzie Ukrainy, natomiast w lutym 2025 roku test przeprowadzony na poligonie w Rosji zakończył się niepowodzeniem; eksplozja pocisku nastąpiła tuż po odpaleniu.

Z Kijowa Iryna Hirnyk (PAP)