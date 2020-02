Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny spółki Spyrosoft i podjęła uchwałę o wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect, podano w komunikacie.



"Bardzo się cieszymy, że po wielu miesiącach przygotowań spełniliśmy wszystkie wymogi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i lada dzień dołączymy do grona spółek publicznych, notowanych na NewConnect. Jesteśmy firmą, która wyrosła na gruncie doświadczeń i wiedzy zebranych podczas pracy w dużych korporacyjnych organizacjach. W momencie powstania, w 2016 roku, zaczynaliśmy działać zaledwie z kilkoma współpracownikami, dzisiaj na pokładzie Spyrosoft jest już ponad 460 osób. Wspólnie osiągnęliśmy duży sukces. Aby wyrazić naszą wdzięczność za dotychczasowe zaangażowanie i wytrwałość w rozwijaniu tego biznesu, zdecydowaliśmy się podzielić firmą, także w materialny sposób, z osobami, które tworzą zespół Spyrosoft" – powiedział prezes i współzałożyciel Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.



W dniu debiutu spółki, do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 179 766 akcji zwykłych na okaziciela serii A2, B oraz C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Spółka czeka na wyznaczenie pierwszego dnia notowań, zaznaczono także.



W styczniu 2019 roku spółka przeprowadziła emisję akcji serii C kierowaną do pracowników. W jej ramach przydzielono 10 866 akcji, o łącznej wartości 108 660 zł, co stanowi 1% kapitału zakładowego firmy. W emisji wzięło udział ponad 150 osób. W dniu debiutu na NewConnect, oprócz wspomnianych akcji, w obrocie znajdą się także, należące do właścicieli i założycieli spółki akcje serii A2 oraz serii B. Stanowią one ok. 17/5 kapitału zakładowego Spyrosoft.



"Za nami trzy intensywne lata wzmożonej pracy, podczas których wypracowaliśmy własny pomysł na dostarczanie usług IT. Wierzymy, że połączenie eksperckiej wiedzy i autentycznego osobistego zaangażowania w to, co dostarczamy naszym klientom, oraz wyjątkowe pro-klienckie podejście do współpracy czyni nas unikalnym partnerem biznesowym. Współpracujemy z branżą finansową – główni klienci to firmy z londyńskiego City, a także z branżą Automotive oraz Przemysłem 4.0, w obrębie których z sukcesem zrealizowaliśmy duże projekty – dodał Weiske.



Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania - od rozwiązań wbudowanych po wysokopoziomowe systemy oparte na chmurach publicznych.



(ISBnews)