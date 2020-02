Redan: Przychody ze sprzedaży Top Secret spadły o 30% r: r do ok. 12 mln zł w I



Warszawa, 11.02.2020 (ISBnews) - Sprzedaż towarów Top Secret w styczniu 2020 r. wyniosła łącznie ok. 12 mln zł i była niższa o ok. 30% r/r, podał Redan. Bez uwzględnienia działalności na Ukrainie dynamika sprzedaży wyniosła -27%.

"W styczniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce była o 23% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy analogicznej wielkości sieci. W roku poprzednim po sezonie jesienno-zimowym pozostał nadmierny niesprzedany zapas. W związku z tym w okresie wyprzedaży pozwalało to, a nawet wymagało, bardzo aktywnych działań promocyjnych prowadzących do wyższej sprzedaży. W roku bieżącym dostępność towarów z kolekcji jesienno-zimowej była o 55% niższa, co spowodowało mniejszą o 40% sprzedaż tych towarów. Prawie trzykrotnie wyższy był poziom towarów z poprzednich sezonów, jednak nie pozwoliło to na skompensowanie utraconej sprzedaży. Ze względu na zmiany w strukturze oferty niższy był w roku bieżącym także zapas kolekcji wiosennej, ale dzięki temu została na niej wypracowana znacząco wyższa marża handlowa. Pomimo tego, z powodu wyższego zapasu towarów z poprzednich sezonów, łączna marża procentowa uzyskana na wszystkich kolekcjach była o 1,5 pkt proc. niższa r/r" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w styczniu 2020 wyniosły 1,7 mln zł co oznacza spadek o 40% w stosunku do stycznia 2019 roku. Był on spowodowany mniej zróżnicowaną ofertą asortymentową w porównaniu do roku poprzedniego i znacznie mniejszą dostępnością, a tym samym sprzedażą towarów jesienno/zimowych, ze względu na zdecydowanie niższy poziom ich zapasu, podano także.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec stycznia 2020 wyniosła 31,4 tys. m2, tj. była o 15% niższa niż w tym samym momencie 2019 r.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)