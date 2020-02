Asbis ma umowę na wyłączną dystrybucję słuchawek TCL w 12 krajach



Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Asbis Enterprises podpisał umowę z TCL i został oficjalnym, wyłącznym dystrybutorem słuchawek oraz zestawów słuchawkowych tej firmy w 12 krajach: Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Armenii, Kirgistanie, Ukrainie, Mołdawii, Gruzji, Azerbejdżanie, Uzbekistanie, Turkmenistanie i Tadżykistanie, podała spółka.

"W ramach podpisanej umowy Asbis będzie dystrybuował zarówno słuchawki przewodowe, jak i bezprzewodowe, w tym modele true-wireless oraz z redukcją szumów" - czytamy w komunikacie.

Jest to pierwsza umowa podpisana z firmą TCL, została ona zawarta na okres jednego roku, z możliwością jej przedłużenia.

"Asbis rozwija się obecnie w trzech kierunkach - jako dystrybutor IT, producent sprzętu i akcesoriów IT oraz jako twórca i dostawca zaawansowanych technologicznie rozwiązań IT, IoT oraz AI. Dystrybucja jest wciąż naszą główną gałęzią biznesową, którą rozwijamy łącznie z pozostałymi sektorami. Dlatego szukamy najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie. Umowa z takim światowym gigantem jak TCL znacząco wzmocni naszą dominującą pozycję na 12 rynkach. Dzięki tej umowie nasze portfolio produktowe rozbudowało się o produkty kolejnej światowej marki, co da więcej możliwości zakupowych naszych klientom, przyczyniając się do dalszego rozwoju działalności Asbis. Cieszę się też, że rozpoczynamy naszą współpracę z TCL od akcesoriów, które mają zwyczajowo wyższe marże niż komputery czy laptopy, co potwierdza nasze dążenia do zwiększania marż" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Asbisc Enterprises Sergiej Kostewicz, cytowany w komunikacie.

TCL jest jednym z największych producentów elektroniki użytkowej na świecie. TCL Electronics zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem produkcji telewizorów. Grupa zatrudnia ponad 75 000 pracowników na całym świecie, posiada 28 laboratoriów badawczo-rozwojowych i 22 zakłady produkcyjne, w tym również w Polsce.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,07 mld USD w 2018 r.

(ISBnews)