MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w Geewa



Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Fundusz MCI.TechVentures sprzedaje cały posiadany pakiet akcji w spółce Geewa w ramach akwizycji przez Applovin Corporation, będącej spółką portfelową globalnego funduszu private equity – KKR, podał fundusz.

"Jesteśmy przekonani, że udało się znaleźć optymalnego właściciela dla spółki. Applovin to strategiczny inwestor, który może zapewnić spółce dalszy dynamiczny wzrost, będąc jedną z największych platform akwizycji użytkowników gier mobilnych na świecie" - powiedział dyrektor Inwestycyjny w MCI odpowiedzialny za transakcję Maciej Bogaczyk, cytowany w komunikacie.

Applovin to jedna z największych na świecie platform umożliwiających deweloperom gier mobilnych z jednej strony pozyskiwanie użytkowników, a z drugiej optymalizację monetyzacji swoich gier.

Geewa jest czeskim producentem gier mobilnych typu PvP (ang. player vs. player). Do najpopularniejszych gier spółki należą: Smashing Four oraz Smash Casters.

To kolejny w ostatnim czasie zakończony sukcesem proces exitowy zrealizowany przez fundusz MCI.TV. W grudniu ubiegłego roku Fundusz ogłosił sprzedaż pakietu udziałów we Frisco.pl, największego polskiego supermarketu online. Wartość tamtej transakcji, gdzie kupującym była Grupa Eurocash, wyniosła ponad 120 mln zł, wskazano w informacji.

W segmencie gamingowym w portfelu MCI.TechVentures znajduje się także krakowskie studio deweloperskie OneMoreGame. Inną spółką z branży gier powiązaną z MCI jest RemoteMyApp, właściciel platformy do streamingu gier online Vortex.gg, w który zaangażowany jest fundusz Internet Ventures, podano także.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.

(ISBnews)