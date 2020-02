LPP zakończyło rozbudowę centrum dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim



Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - LPP zakończyło rozbudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim zwiększając powierzchnię magazynową o 21 tys. m2 i o 4,4 tys. m2 powierzchnie biurową, poinformowała spółka. Wartość inwestycji wyniosła blisko 200 mln zł i obecnie łączna powierzchnia całego centrum wynosi 91,4 tys. m2.

"Centrum Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim nadal będzie pełnić kluczową rolę dla całego łańcucha dostaw LPP. To właśnie stąd realizowana jest dalsza obsługa sieci salonów w Polsce, jak i za granicą, a także zaopatrzenie regionalnych Fulfillment Centers. Biorąc pod uwagę skalę naszej działalności, koncentracja na automatyzacji procesów magazynowych jest dla nas kluczowa. Dzięki inwestycji wydajność tego obiektu wzrosła z 1,5 mln do 1,84 mln sztuk odzieży wysyłanych dziennie" - powiedział dyrektor logistyki w LPP Sebastian Sołtys, cytowany w komunikacie.

Dobudowana część zyskała 29 dodatkowych alejek magazynu automatycznego, z czego każda ma 18 metrów wysokości oraz 83 metry długości, zapewniając miejsce składowe dla 522 tys. kartonów. Nowa przestrzeń daje również firmie z Pomorza możliwość realizacji dodatkowo blisko 90 tys. operacji magazynu MiniLoad dziennie oraz niemal 50 tys. kartonów przyjęć i wysyłek każdego dnia.

"Obecnie nasz MiniLoad liczy 58 alejek - to unikatowa na miarę Europy Środkowej skala magazynu automatycznego" - dodał Sebastian Sołtys.

W rozbudowanej części Centrum Dystrybucyjnego pojawiło się także kolejnych 10 tuneli RFID oraz 10 stacji RFiD, których zadaniem jest identyfikacja pojedynczego produktu w łańcuchu dostaw oraz dokładna kontrola przychodzących i wychodzących towarów.

"Pojemność składowa naszego centrum wzrosła łącznie do blisko 1,5 mln sztuk kartonów. Nad większą dynamiką i bardziej optymalnym zsynchronizowaniem przepływu towarów w całym łańcuchu dostaw czuwa zaawansowany system zarządzania magazynem WMS. Dodatkowo wart podkreślenia jest również fakt, że dzięki centralizacji w obiekcie działów logistyki, jesteśmy w stanie jeszcze efektywniej rozwijać elastyczność procesów logistycznych całej Grupy LPP, a tym samym szybciej reagować na potrzeby rynku" - powiedział Sołtys.

Globalna sieć zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP jest zarządzana centralnie i składa się ze zintegrowanego systemu Centrów Dystrybucyjnych oraz Fulfillment Centers (FC). W związku z dynamicznym rozwojem grupy, w 2020 roku do dotychczasowych FC w Gdańsku, Strykowie, Moskwie i Rumunii dołączy kolejny na Słowacji. Dwa lata później, obecną sieć centrów dystrybucyjnych znajdujących się w Pruszczu i Moskwie – uzupełni kolejne w Brześciu Kujawskim, o powierzchni 120 tys. mkw. Biorąc również pod uwagę roczną sprzedaż ponad 200 mln sztuk odzieży oraz obecność oferty marek LPP na 39 rynkach Europy, Azji i Afryki - rozwój sieci zaopatrzenia i integracja kanałów sprzedaży jest naturalnym kierunkiem rozwoju dla spółki z Pomorza, podsumowano w materiale.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)