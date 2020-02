Dziennik "Wiedomosti" ocenia w środę, że taka idea otwiera możliwość utrzymania przez prezydenta Władimira Putina władzy po zakończeniu jego obecnej kadencji na stanowisku głowy państwa.

Z propozycją utworzenia w Rosji dożywotniej godności senatora wystąpił znany historyk Aleksandr Czubarian, który odwołał się do przykładu Włoch. Najpierw Czubarian zaproponował, by zwiększyć z obecnych 10 procent odsetek tych parlamentarzystów w Radzie Federacji - składającej się z przedstawicieli regionów Federacji Rosyjskiej - których mianować może prezydent. Czubarian zauważył przy tym, że we Włoszech zasiadają w Senacie wszyscy byli prezydenci kraju.

Pomysł ten poparł we wtorek szef grupy roboczej ds. zmian w konstytucji powołanej przez Putina, Paweł Kraszennikow. Byli prezydenci "mają ogromne doświadczenie i wiedzę, co może być oczywistą korzyścią w działalności Rady Federacji" - powiedział Kraszennikow. W środę szefowa Rady Federacji Walentina Matwijenko zaznaczyła, że izba jest gotowa poprzeć propozycję wprowadzenia godności dożywotnich senatorów.

W Rosji obecnie nie istnieją funkcje państwowe sprawowane dożywotnio. W przypadku sędziów Sądu Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego brak ograniczeń długości sprawowania urzędu, jednak istnieje w ich przypadku limit wieku.

Putin spotka się w czwartek z członkami grupy roboczej ds. poprawek do konstytucji. Wniesienie poprawek do ustawy zasadniczej Putin zaproponował 15 stycznia, w dorocznym orędziu przed parlamentem. Zdaniem wielu ekspertów celem zmian, obejmujących kompetencje głównych ośrodków władzy, jest zapewnienie obecnemu przywódcy Rosji możliwości zachowania wpływu na rządy po zakończeniu w 2024 roku kadencji prezydenckiej.

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)