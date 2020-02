Jak wskazuje Grant Thornton, przez pięć lat PFRON ograniczył swoje potrzeby sprawozdawcze od firm przeciętnie z 50 do 13 sprawozdań rocznie, co stanowi spadek o 74 proc.

"To głównie skutek zmiany, zgodnie z którą od firm zatrudniających osoby niepełnosprawne wymaga obecnie dwóch formularzy miesięcznie zamiast czterech, jak było to pięć lat temu" – czytamy w komunikacie PFRON.

Zdaniem firmy wykonującej badanie PFRON jest instytucją przyjazną pracodawcom zatrudniającym osoby z niepełnosprawnościami. Jak twierdzi prezes PFRON Krzysztof Michałkiewicz, Fundusz chce utrzymać status takiej instytucji.

"Dlatego jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnych zmian dotyczących sposobu przekazywania sprawozdań finansowych. Już w tym roku odchodzimy od wersji papierowej i będziemy przyjmować jedynie sprawozdania elektroniczne" – zapowiedział.

Dodał, że planowane zmiany zakładają też zwolnienie z obowiązku dostarczenia do PFRON sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców, którzy są zobowiązani przekazać je do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak dodano w komunikacie PFRON, szczegółowe informacje na temat sposobu i daty składania sprawozdań finansowych za 2019 r. zostaną w odpowiednim czasie umieszczone na witrynie Pfron.org.pl.

PFRON przypomina również, że wsparcie rynku pracy osób niepełnosprawnych to kluczowy obszar działań Funduszu.

"W ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy prawie 3,5 mld złotych. Te środki trafiają do pracodawców, w formie dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych, do osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników – w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne" – czytamy w komunikacie. (PAP)

Autor: Dorota Stelmaszczyk