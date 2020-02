Orange Polska oczekuje, że bieżący rok będzie kolejnym okresem wzrostu



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska jest przekonany, że bieżący rok będzie kolejnym okresem wzrostu, poinformował prezes Jean-François Fallacher.

"Jesteśmy przekonani, że rok 2020 będzie kolejnym okresem wzrostu dla Orange Polska. Zamierzamy nadal realizować strategię budowania wartości we wszystkich obszarach działalności. Będzie to jednak również rok wyzwań, wynikających przede wszystkim z zewnętrznego otoczenia inflacyjnego. Motywuje to nas do dalszego podnoszenia efektywności w celu zwiększenia potencjału wzrostu w kolejnych latach. W 2020 roku podejmiemy także intensywne prace nad nową strategią, którą w stosownym czasie przedstawimy rynkowi" - powiedział Fallacher cytowany w komunikacie.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

