Gi Group przejmie pakiet kontrolny Work Service, zainwestuje 210,2 mln zł



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Work Service podpisał warunkową umowę inwestycyjną z Gi Group, podała spółka. Gi Group planuje przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki i zgodnie z umową dofinansuje Work Service kwotą w wysokości 210,2 mln zł, podał Work Service. Inwestycja Gi Group w spółkę pozwoli Work Service na pełną stabilizację sytuacji finansowej oraz powrót na ścieżkę wzrostu i rozwoju biznesu.

"Gi Group ustaliło warunki nabycia ok. 56% akcji Work Service i po realizacji tej transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie musiało ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w wysokości co najmniej 66%. Ponadto, zgodnie z umową inwestycyjną, Gi Group zorganizuje lub zapewni zarówno pomostowe (20 mln zł), jak i długoterminowe (190,2 mln zł) finansowanie dla Work Service w celu spłaty zadłużenia spółki oraz restrukturyzacji jej bilansu. Strony dążą również do przeprowadzenia przez spółkę emisji akcji w ciągu 12 miesięcy od finalizacji transakcji po cenie 0,39 zł za akcję" - czytamy w komunikacie.

Umowa inwestycyjna podpisana przez Work Service z Gi Group jest wynikiem przeglądu opcji strategicznych spółki ogłoszonego w marcu ubiegłego roku.

"W trakcie procesu pozyskiwania branżowego lub finansowego inwestora strategicznego Gi Group okazała się najbardziej wszechstronnym i idealnym strategicznie partnerem, inwestorem oraz przyszłym akcjonariuszem spółki. Dzięki inwestycji Gi Group w Work Service będziemy w stanie zakończyć wieloletni proces restrukturyzacji, a także ponownie skoncentrować się na naszej działalności oraz możliwościach rozwoju. Jesteśmy dumni, że możemy rozpocząć stałą współpracę z jedną z wiodących i odnoszących największe sukcesy firm zajmujących się rozwiązaniami HR na świecie" - powiedziała prezes Work Service Iwona Szmitkowska, cytowana w komunikacie.

Gi Group działa w Europie Środkowej i Wschodniej, a w 2007 r. zakończyła swoją pierwszą akwizycję poza Włochami w Polsce. Niedawno Gi Group przejęła Grafton Europe, wiodącą markę w obszarze Search & Selection działającą w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

"Planowane przejęcie Work Service doskonale wpisuje się w strategię, którą realizowaliśmy w minionych latach, stając się wiodącym europejskim i globalnym dostawcą usług HR. Podczas gdy w ostatnich latach Work Service bardzo ucierpiał z powodu trudności finansowych, bardzo szanujemy jakość działalności i pracowników Work Service oraz wierzymy, że łączy ich kultura i etyka pracy bardzo podobna do naszej. Połączenie Work Service i Gi Group stworzy wiodącego dostawcę rozwiązań HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Liczymy na to, że zarówno Work Service, jak i nasi klienci w regionie będą mieli jeszcze bardziej kompleksową ofertę usług i zasięg rynkowy" - dodał prezes Gi Group Stefano Colli-Lanzi.

Umowa podpisana pomiędzy Work Service a Gi Group ma charakter warunkowy. Aby transakcja mogła dojść do skutku, Gi musi przede wszystkim sfinalizować badanie typu confirmatory due diligence, uzyskać zgodę odpowiednich organów antymonopolowych, a także uzgodnić ze spółką, akcjonariuszami, bankami i obligatariuszami ostateczną dokumentację transakcji.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)